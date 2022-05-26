Детальнее о проекте телеведущий Александр Педан рассказал 24 канала. Первый выпуск на ютубе должен появиться 31 мая 2022 года.
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Телеведущий Александр Педан запустит новый ютуб-проект об университетах 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Нового канала, лицом которого является Педан.
Что известно о проекте Педана
Напомним, что ранее, еще до 24 канала, ведущий снимал проект "УниверСheck" вместе с 17-летней дочерью Лерой. Его цель – познакомить абитуриентов с украинскими вузами, рассказать об их преимуществах и недостатках.
В целом, проект рассказывал о возможностях для молодежи в разных городах Украины. До полномасштабного наступления России съемочная команда побывала в десяти областных центрах Украины, в том числе Мариуполе, Харькове, Одессе, Сумах и даже Ужгороде. В Киеве отсняли материал о трех вузах.
Как отметил Педан, в ютуб-проекте рассказывали все, что нужно знать будущим студентам:
- как учиться;
- на кого;
- где есть перспективные факультеты;
- где жить;
- сколько стоит.
Кроме того, съемочная группа опросила самих студентов разных университетов Украины. Впрочем, как отметил телеведущий, из-за войны появились сомнения в целесообразности проекта, однако решили все равно его выпустить.
В частности, проект важен для детей, вынужденных переехать из родных городов из-за активных боевых действий.
В Украине может образоваться серьезная проблема из-за непоступления абитуриентов в университеты или их выезда за границу,
– подчеркнул Педан.
В первом эпизоде 31 мая будет показан Национальный университет "Львовская политехника". Впрочем, съемочная группа покажет и другие высшие учебные заведения, расположенные во Львове.
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Заметим, что в проекте ведущий Александр Педан и его дочь оценивали университеты с точки зрения обучения, досуга, логистики, работы для молодежи, условий проживания для студентов.
В эфире 24 канала шоумен анонсировал, что в выпусках будут рассказывать также актуальную информацию от Министерства образования Украины об условиях поступления в учебные заведения. Премьера проекта состоится на ютуб-канале Александра Педана уже 31 мая 2022 года.
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- Учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования, в этом учебном году освобождаются от прохождения Государственной итоговой аттестации. Об этом говорится в соответствующем приказе, подписанном главой Министерства образования и науки Сергеем Шкарлетом.
- 24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект, разрешающий однократное изменение алгоритмов поступления в университеты и сдачи Государственной итоговой аттестации.
- Сергей Шкарлет 1 апреля сообщил, что в этом году внешнее независимое оценивание пройдет в упрощенном формате. Поступающих будет ждать национальный мультипредметный тест по трем предметам: украинскому языку, истории Украины и математике. Тестирование будет производиться в компьютерном формате.