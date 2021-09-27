В пояснительной записке к проекту говорится о том, что, согласно статье №12 работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

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Если же кто из педагогов или чиновников откажется – их будут отстранять от работы.

В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ,

– говорится в документе

В Минздраве заявили, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой, а также не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.



Учителей будут отстранять от работы за отказ вакцинироваться / скриншот документа Минздрава

Согласно документу, вакцинации против COVID-19 подлежат:

воспитатели, учителя школ, преподаватели колледжей и профтехов,

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений,

работники местных государственных администраций.

Добавим, что преподаватели вузов не включены в перечень, поэтому для них не предусматривается обязательная вакцинация против коронавируса.

К слову, с начала обучения уже почти 89 тысяч школьников и 3 тысячи учителей перевели на самоизоляцию. Также сейчас дистанционно учатся 145 школ.