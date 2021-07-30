Учительница Ольга Еременко рассказала, что понятие "этикет" впервые было использовано Людовиком XIV. Он попросил создать специальные карточки ("этикетки") для придворных с перечнем обязательных правил поведения.

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По ее словам, педагог должен иметь высокий уровень культуры поведения.

Базовые правила этикета, которые являются уместными для учителей

Речевой этикет учителя

Это умение четко и доступно выражать собственные мысли. Учитель должен не только знать свой предмет и владеть определенной терминологией, но и уметь донести тему детям доступными понятиями, чтобы заинтересовать их.

Кроме того, с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона О государственном языке. Поэтому отныне общение в школах должно происходить исключительно на украинском языке.

Высокие моральные качества

Педагог отмечает, что учитель должен иметь социальную ответственность перед детьми и их семьями. Ведь школьники часто подражают действиям учителя, поэтому педагог должен подавать хороший пример.

Прежде всего, учитель должен давать лишь те обещания, которые точно смогжет выполнить. Например, если пообещали ученикам приз за победу в конкурсе, подарите его.

Также МОН разработало рекомендации для учителей по организации воспитательного процесса в школе. Согласно им, педагоги обязаны:

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;

на личном примере утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности;

защищать учащихся во время образовательного процесса от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации, пропаганды и агитации и тому подобное;

предотвращать употребление учащимися и другими лицами на территории школы алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам.

Пунктуальность

Учителя должны всегда приходить вовремя – это будет хороший пример для подражания детям. По словам педагога, в среднем учитель должен приходить за 20 минут до начала первого урока. За это время он сможет подготовить кабинет к обучению, разложить необходимый материал, просмотреть конспект урока и настроиться на работу.



Учитель готовится к уроку / Фото НУШ

Хорошо, когда у учителя во время рабочего дня есть перерыв и отдых между уроков. Это позволяет отдохнуть, настроиться на следующую тему, проверить тетради и тому подобное.

Приветствие

Учительница отмечает, что первым должен здороваться человек, который заходит в помещение. Поэтому, если педагог пришел на урок к школьникам, то он должен поздороваться.

Интересно, что в Новой украинской школе учителя имеют возможность провести утренние встречи, во время которых он может уделить время каждому ребенку, спросить о настроении, обсудить погоду и тому подобное. Это момент незаметного единения учителя с детьми.

Также интересным способом приветствия является "светофор", где ребенок должен сам выбрать что он сейчас желает (обнять учителя, потанцевать с ним, дать пять и т.д.). Можно здороваться каждый день на разных языках мира, делать с помощью эмоций,

– делится Ольга Еременко.

Внешний вид учителя

Учителя не имеют обязательной формы, но они должны иметь официальный и надлежащий вид в школе. К тому же, благодаря одежде ученики лучше воспринимают учителя как друга.

К слову, Министерство образования и науки утвердило рекомендации по оцениванию обучения учащихся 1 – 4 классов в школах. В частности, предлагают применять вербальную оценку результатов детей. Детали – читайте в статье.