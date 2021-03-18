Директора школ до конца учебного семестра начинают планировать распределение нагрузки между учителями на следующий год. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, какой должна быть педагогическая нагрузка учителя, сколько часов составляет тарифная ставка и имеет ли право директор менять нагрузку без согласия.

Когда происходит распределение нагрузки

Учебную нагрузку между педагогами директор школы распределяет только тогда, когда согласует его с профсоюзным комитетом. Она зависит от количества часов, учебных планов и других условий.

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По словам эксперта, в конце учебного года, до предоставления учителям отпуска, руководитель школы обязан сообщить им, какую педагогическую нагрузку они получат в следующем учебном году.

Кроме того, этот тарификационный список учителей утверждается с профсоюзным комитетом не позднее 5 сентября и подается органу управления. В нем отмечается тарифный разряд, размер ставки в месяц и повышение.

Сколько часов должны работать учителя

Полная педагогическая нагрузка учителя на одну тарифную ставку должна составлять не менее 18 учебных часов в неделю.

Зато директор школы может установить педагогу нагрузку менее 18 часов только с письменного согласия работника.

Если же учитель не давал письменного согласия работать на неполную ставку, то директор не имеет права устанавливать педагогу меньшую нагрузку. В таком случае учитель имеет право настаивать на полной нагрузке.

Изменение педагогической нагрузки

Перераспределение часов педагогической нагрузки допускается, если учебный план школы предусматривает изменение количества часов по отдельным учебным предметам или, если учитель даст согласие на изменение нагрузки.

Если же в школе уменьшилось общее количество педагогической нагрузки, и педагог не дал согласия на уменьшение нагрузки, тогда директор должен уменьшить численность педагогического штата.

Добавим, что перераспределение часов педагогической нагрузки возможно в течение учебного года.

А что с зарплатами учителей?

По тарифной сетке, учитель I категории получает заработную плату за 12 тарифным разрядом – сегодня ставка по такому разряду составляет 4717 гривен.

Учитывая повышение зарплат, ставка учителя I категории с 1 января 2021 увеличится до 6061 гривны, а с декабря – до 6567 гривен.

В то же время ставка учителя высшей категории с 1 января 2021 года поднимется до 6461 гривны, а с декабря – до 7001 гривны.



Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика 24 канала

Также здесь могут быть доплаты и надбавки за проверку тетрадей, классное руководство и выслугу лет, ведь не все учителя получают такие надбавки.