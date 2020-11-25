Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что с переходом обучения на дистанционную форму, он начал получать все больше жалоб о нарушении требований относительно преподавания на украинском языке.

Количество таких случаев и форм самих нарушений поражает. Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в фейсбуке.

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Это связано с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогами и сознательным игнорированием учащимися или студентами языкового законодательства.

Тарас Креминь напомнил, что в соответствии со статьей 21 Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, языком образовательного процесса на всех уровнях (дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального и Высшего) в учебных заведениях есть украинский язык.

Также языковой омбудсмен обратил внимание на необходимость обеспечения обучения на украинском жестовом языке жестовещательных учеников или студентов. Потому что, по его словам, на сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинским жестовым языком.

Что делать, если учитель не общается на государственном языке на уроке? В случае нарушения прав детей на обучение на государственном языке воспитателями, учителями, преподавателями или другими педагогами следует зафиксировать такие нарушения с помощью фото-, видео-, аудио средств и направить жалобу в администрацию учебного заведения и к Уполномоченному по защите государственного языка.

Присылать можно по адресам: индекс 01001, город Киев, переулок музейный, 12 и электронная почта: kremin@kmu.gov.ua.