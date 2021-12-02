Педагоги надеются, что в Президентском университете наука будет приносить деньги
Источник:Министерство образования и науки
У украинских вузов есть большая проблема – они не зарабатывают на разработках. Однако педагоги надеются, что Президентский университет, который начнет обучать студентов в октябре 2023 года, должен помочь вернуть науку к коммерциализации.
Об этом говорили во время круглого стола по созданию президентского университета в ХНУ им. В. Каразина. Заседание онлайн провел министр образования и науки Сергей Шкарлет.
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Министр отметил, что президентский университет станет "точкой перезагрузки" высшего образования и центром для коммуникаций ведущих лидеров образования и науки.
Совместно с лидерами образования мы создаем передовую научную и образовательную мысль относительно формирования стратегий развития президентского университета,
– добавил Шкарлет.
Ректор ХНУ им. Каразина Татьяна Кагановская отметила, что президентский университет должен помочь преодолеть технологические разрывы, отделяющие украинское высшее образование от лучших европейских образцов.
"Миссия Президентского университета – стать моделью проведения глубинных реформ системы высшего образования и науки. Это образовательное учреждение поможет вернуть науку к коммерциализации", – уверена Татьяна Кагановская.
С ректором согласился и доктор химических наук, профессор, исполняющий обязанности директора НИИ химии ХНУ Каразина Александр Рошаль. Он отметил, что сейчас университеты Украины не учат, как монетизировать разработки, поэтому нужно готовить специалистов по продвижению продуктов науки.
Что известно о президентском университете
- 31 мая Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета". Старт обучения в новом вузе запланирован на 1 октября 2023 года.
- В университете планируют готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.
- Студенты этого университета смогут получить степени бакалавра, магистра и PhD. Учебные программы вуза будут предусматривать 30% теории, а 70% – практики.
- Выпускники после обучения будут обязаны отработать минимум 4 года в государственном секторе. Если же студент откажется от этого, ему придется компенсировать выплаты за обучение. Детали – читайте здесь.
- Строительство "Президентского университета" на территории государственного ВДНХ в Киеве за три года будет стоить 7,2 миллиарда гривен. Завершить строительство хотят в октябре 2025 года.
- Ожидается, что "Президентский университет" начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. К этой дате распланирован комплекс строительных и организационно-подготовительных работ.
- Также министр образования Сергей Шкарлет говорил о том, что лучшие преподаватели президентского университета должны получать не менее 4 тысяч долларов или евро.