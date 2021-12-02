Педагоги надеются, что в Президентском университете наука будет приносить деньги

У украинских вузов есть большая проблема – они не зарабатывают на разработках. Однако педагоги надеются, что Президентский университет, который начнет обучать студентов в октябре 2023 года, должен помочь вернуть науку к коммерциализации.

Об этом говорили во время круглого стола по созданию президентского университета в ХНУ им. В. Каразина. Заседание онлайн провел министр образования и науки Сергей Шкарлет.

К теме Не только бесплатное обучение: за что не будут платить студенты Президентского вуза

Министр отметил, что президентский университет станет "точкой перезагрузки" высшего образования и центром для коммуникаций ведущих лидеров образования и науки.

Совместно с лидерами образования мы создаем передовую научную и образовательную мысль относительно формирования стратегий развития президентского университета,

– добавил Шкарлет.

Ректор ХНУ им. Каразина Татьяна Кагановская отметила, что президентский университет должен помочь преодолеть технологические разрывы, отделяющие украинское высшее образование от лучших европейских образцов.

"Миссия Президентского университета – стать моделью проведения глубинных реформ системы высшего образования и науки. Это образовательное учреждение поможет вернуть науку к коммерциализации", – уверена Татьяна Кагановская.

С ректором согласился и доктор химических наук, профессор, исполняющий обязанности директора НИИ химии ХНУ Каразина Александр Рошаль. Он отметил, что сейчас университеты Украины не учат, как монетизировать разработки, поэтому нужно готовить специалистов по продвижению продуктов науки.

Что известно о президентском университете