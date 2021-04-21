Сколько должен длиться учебный год в школе? Согласно закону, учебный год в школах начинается 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

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По состоянию на 12:00 21 апреля петицию подписали более 450 человек. Кроме уменьшения количества учебный дней, авторы петиции просят дополнить закон такими положениями:

учебные занятия заканчиваются в последнюю пятницу мая праздником "Последнего звонка";

для учащихся 9 и 11 (12) классов учебные занятия заканчиваются за три дня до начала ГИА, но не позднее последней пятницы мая;

в первых классах в первую учебную неделю проводится – три урока, во вторую – четыре, с третьей недели – все уроки в соответствии с учебной программой;

для учащихся первых классов проводятся дополнительные каникулы в феврале месяце.

Образовательный эксперт Владимир Онацкий в фейсбуке поддержал петицию об отмене нормы о 175 рабочих днях. Он считает такую норму "мертвой" и уверен, что ее нужно убрать из законодательства.

Как появилась норма о 175 учебных днях

По словам Онацкого, этот закон готовило правительство Гройсмана-Гриневич, но он не успел пройти все этапы проработки до того, как сменилась власть.

И при новом правительстве депутаты продолжили работу над законом и начали вносить свои правки, одной из которых было предложение, что учебный год "длится не менее 193 учебных дней",

– сказал эксперт.

Он подчеркнул, что свою идею нардепы объяснили тем, что школьные каникулы продолжительностью три месяца негативно влияют на учебные результаты учащихся и их необходимо сократить, тем самым уменьшив недельную нагрузку на учащихся.

Именно тогда в законе появилась норма о 175 рабочих днях. Владимир Онацкий отмечает, что эта норма не досадная ошибка, а сознательное желание отдельных депутатов сократить школьные каникулы.

Почему эту норму стоит убрать

"Недельная нагрузка учащихся в связи с продолжением учебного года никак не изменилась. Дети, как были перегружены, так и остались. У нас почему-то считается, что ученики мало учатся. Это – неправда", – подтвердил Онацкий.

Эксперт рассказал, что, начиная с первого класса, дети учатся больше, чем это предусмотрено нагрузкой. Во всех классах ученики имеют минимум на 3 урока больше каждую неделю.

Итак, даже первоклашки учатся на 105 уроков больше, чем предельно допустимо, а 105 уроков в первых классах – это почти 25 рабочих дней. В старших классах нагрузка за границами предельно допустимого еще больше,

– подчеркнул Онацкий.

Образовательный эксперт убежден, что именно из-за этого дети истощены и плохо усваивают знания. Ведь перегрузка учеников не приведет к лучшему усвоению знаний и сохранению здоровья.



К слову, ходят слухи, что в этом году из-за карантина учебный год в школах при необходимости могут продлить. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заверил, что такое решение отдельно будет принимать местный совет.