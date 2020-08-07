МОН предлагает доплачивать работникам образования во время дистанционного обучения. Сумма премий может достигать 50% должностного оклада.

Руководителям учебных заведений предоставят право в пределах утвержденной сметы платить своим работникам надбавки. Об этом говорится в ответе МОН по установлению стимулирующих выплат педагогам.

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В каком размере будут премии

"В частности, работникам заведений образования, которые проводят занятия в условиях дистанционного обучения, руководителем учреждения может быть установлена надбавка за сложность и напряженность в работе в размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки), – сообщили в Министерстве образования и науки.

Преподавателям, которых переведут на дистанционный график, будут выплачивать зарплату из расчета, установленного при тарификации.

Кроме этого, в МОН отметили, что сейчас финансирование образования составляет 5,9% от валового внутреннего продукта. Также напомнили о необходимости перед началом обучения проверить организованность занятий. Речь идет о наличии средств для онлайн-обучения, разработке методик и возможности смешанного учебного процесса.