Народный депутат Украины Павел Сушко рассказал в соцсети о таком "вознаграждении" для молодого педагога, которая решила защитить ребенка.

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Что известно об инциденте с избиением

Страшный случай буллинга от учительницы произошел в инклюзивном классе школы № 58 в Киеве, где есть дети с инвалидностью. Выяснилось, что учительница периодически избивала детей.

Ассистентка учительницы обнародовала жуткое видео. На нем видно, как учительница бьет и пинает ребенка.

Внимание! Видеоконтент может вас шокировать. Мы решили не публиковать его здесь, но если вы хотите посмотреть видео – перейдите по ссылке.

Директор уволил ассистентку, которая защищала детей

Однако директор принял решение уволить ее "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".

Вместо того, чтобы разобраться с причинами агрессии учителя к ученику и должным образом отреагировать на разоблаченный вопиющий факт против ребенка, руководитель заведения наказал ассистента учителя, которая не скрыла эту недопустимую ситуацию,

– написал Сушко.

По его словам, ассистенту учителя устроили "показательную расправу" и осуждение, чтобы у других педагогов даже мысли не возникло разглашать эти позорные факты агрессии к детям.

Городские власти отменили решение директора

Поэтому местные депутаты поднимали этот вопрос на заседании ВСК. В результате огласки, директор отменил это решение – увольнение по статье. Руководитель школы заменил его на увольнение по собственному желанию.

Павел Сушко сообщил, что ассистентка продолжила свою работу в другой школе. В таком коллективе она не хочет больше работать.

Другой случай буллинга от педагога! В Хмельницком осудили учительницу физкультуры школы № 7 за систематическую травлю учеников. Она ругалась на детей нецензурными словами, выгоняла их с уроков, занижала оценки и отказывала в медицинской помощи. Детали буллинга – читайте в статье.

Текст публикации Павла Сушко:

Помните тот вопиющий случай, произошедший в инклюзивном классе Киевской школы № 58. Когда учительница подняла руку на ученика с расстройствами аутистического спектра.

Молодая ассистентка учителя не скрыла этот вопиющий факт. Сняла на видео и показала маме. Ей никто не верил, что так может быть.

Директор принял решение уволить ее "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы" в соответствии с п. 3 статьи 41 КЗоТ Украины.

Вместо того, чтобы разобраться с причинами агрессии учителя к ученику и должным образом отреагировать на разоблаченный вопиющий факт против ребенка, руководитель заведения наказал ассистента учителя, которая не скрыла эту недопустимую ситуацию.

Ко всему директор расценил ее поступок – "аморальным". Обидно, что этим решением, в худших практиках диктатуры, ассистенту учителя устроили "показательную расправу" и осуждение. Чтобы у других педагогов даже мысли не возникло в подобных случаях разглашать эти позорные факты агрессии к детям.

Поднимали этот вопрос на одном из заседаний нашей ВСК. В результате огласки, директор отменил это решение – увольнение по статье. В то же время заменил его на увольнение по собственному желанию.

Спасибо руководителю департамента образования и науки Киева Елене Фиданян, которая вмешалась в ситуацию, разобралась и способствовала справедливому решению. Специалисты, которые работают с детьми с ООП на вес золота. Спасибо всем, кто способствовал недопущению этого.