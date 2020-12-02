Современные смартфоны с большими экранами позволяют без лишних трудностей работать с документами и файлами. При необходимости их можно быстро отредактировать, кое-что подправить и распечатать на принтере не включая компьютер.

Это может быть очень полезно, если вы спешите на пары и времени у вас немного. Рассказываем, как быстро распечатать файл на принтере с любого смартфона.

Раньше все было не так просто. Нужно было подключить телефон к компьютеру, перекинуть файл с того же компьютера отправить его на печать. Такие манипуляции занимали немало времени, однако сегодня не только смартфоны продвинутые и функциональные – принтеры также умеют удивлять.

Современный принтер может быть полноценным отдельным устройством, стоять себе в любой комнате дополняя дизайн интерьера и при этом печатать файлы через Wi-Fi с любого устройства, находящегося в сети. Для того, чтобы отправить документ со смартфона на принтер существует несколько удобных способов, например, подключение через виртуальный принтер или через Wi-Fi.

Службы AirPrint и Morphia

Самый простой способ печати со смартфонов на принтере – подключиться через официальный службу удаленной печати. В Android эта служба имеет название Morphia и большинство современных гаджетов ее поддерживают. Эта технология позволяет автоматически распознавать принтеры в одной сети Wi-Fi.

Аналогичная технология для устройств от Apple называется AirPrint. Устройства Apple пользуются немалой популярностью, поэтому не удивительно, что производители техники стараются делать так, чтобы их гаджеты поддерживали стандарты Apple. Поэтому стандарт AirPrint доступен на современных принтерах.

С настройками здесь все просто – планшеты и смартфоны от американского производителя автоматически получат все настройки сети и найдут все принтеры или МФУ, которые подключены к этой же сети. Поэтому пользователю будет достаточно единовременно ввести свои данные и нажать кнопку "Печать" в меню программы, чтобы создать новую задачу. Не нужно устанавливать никаких дополнительных драйверов или программ: настройки печати будут доступны в стандартизированном интерфейсе, привычном для пользователей iOS и macOS.

Как отправить документ или фото на печать с телефона

Сперва нужно подключить смартфон к одной Wi-Fi сети с принтером. Алгоритм отправки на печать зависит от модели смартфона и оболочки, а иногда и от файла, который вы собираетесь распечатать. Впрочем, общая логика схожа.

По сути вы просто передаете документ, который нужно распечатать, а его получателем будет принтер. Если вам необходимо распечатать текстовый файл из приложения "Документы" от Google, сначала необходимо открыть приложение, возле нужного документа нажать три точки и выбрать "Печать" и выбрать принтер или добавить сервис беспроводной печати, как указано на скриншотах.

Если вам необходимо распечатать веб-страницу в браузере или фотографию алгоритм печати похож.

В галерее достаточно выбрать нужное фото и нажать на кнопку "Поделиться". Далее выбираете иконку принтера и отправляете на печать. Предварительно вы сможете отредактировать параметры печати и выбрать нужный принтер или сервис печати.

Сервисы Canon для удаленной печати

Устройства компании Canon поддерживают практически любые сценарии печати на современных мобильных устройствах. Благодаря широким возможностям технологий Canon Print Inkjet/Selphy вы получите немало вариантов работы с файлами.

Программа позволяет использовать расширенные возможности печати на принтерах Canon PIXMA, а также контролировать их состояние, подключаясь к ним с мобильных гаджетов. Благодаря Canon PRINT Inkjet / SELPHY, вы сможете печатать PDF-документы, выбирать тип и формат бумаги. Можно печатать фотографии с полями и без, сканировать документы на принтерах Canon и сохранять их на мобильном устройстве в формате PDF или JPEG и сразу отправить на электронную почту в университет.

Кроме того приложение Canon PRINT Inkjet / SELPHY может работать с облачными сервисами, для печати и сканирования документов.

Если планшеты или смартфоны находятся в одной сети с принтером, то вы сможете делать все то же, что и на стационарном ПК.

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами Canon PRINT Inkjet/SELPHY, достаточно установить приложение из Google Play или AppStore. После установки программы пользователю достаточно выбрать тип подключения на самом устройстве.

Для работы с документами в приложении предусмотрен полноценный диспетчер файлов. Все, что остается пользователю – найти директорию, содержащую документы для печати, выбрать нужный файл и нажать "Печать".

В окне предварительного просмотра, нажимая на соответствующие поля, можно выбрать другой принтер, а также отредактировать параметры печати.