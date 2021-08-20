Такое мнение высказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Однако по его словам, пока нет документа, который бы требовал учителей делать ПЦР-тесты за свой счет для допуска к работе.

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Саму идею о сдаче ПЦР-теста невакцинированным учителям образовательный омбудсмен считает логичной, ведь школа должна обеспечивать право на жизнь и здоровье.

В то же время Сергей Горбачев уверяет, что сейчас нет закона, запрещающего допускать к работе невакцинированных учителей.

Если прохождение ПЦР-теста является условием доступа к работе, то этот тест должен быть бесплатным. Иначе это нарушение прав, ведь тесты дорогие,

– говорит омбудсмен.

Кроме того, Сергей Горбачев считает, что для старших детей (от 7 – 8 класса до студентов) переход на дистанционное обучение не является критичным.

"Однако ученикам до 7 класса все же желательно учиться очно. Обучение детей – это серьезная работа. Родители – не учителя, они не должны уметь учить. Я выступаю за то, что при малейшей возможности должно быть очное обучение", – добавил Горбачев.

Омбудсмен сказал, что есть зарубежные исследования, которые свидетельствуют, что чем старше ребенок, тем меньше разница – учится он очно или дистанционно. Однако для младших классов – это действительно важно.

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Напомним, на Тернопольщине во время усиленного карантина невакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю, чтобы школы смогли работать в очном режиме.

К слову, по состоянию на 15 августа в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 почти 333 тысячи педагогов (25% учителей). Еще примерно 132,7 тысячи учителей получили первую дозу и ожидают второй (это примерно 35% педагогов).

Добавим, что пока вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.