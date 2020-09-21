Если у кого-то из учеников в классе подтвердится коронавирус, то весь класс должен пойти на самоизоляцию. А чтобы вернуться к учебе, им необходимо принести справку от врача и результаты негативного ПЦР-теста.

Так, ученики, которые попали в круг контактных лиц, должны пробыть на самоизоляции 14 дней, затем сдать ПЦР-тест и только после этого они могут вернуться за парты, передает издание ТСН.

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Так, в Киеве две недели назад весь класс вместе с учительницей пошел на самоизоляцию после того, как заболела коронавирусом одна ученица. Они уже должны были вернуться в школу, но к учебе вернулись только четыре ученика. А все потому, что после двухнедельной самоизоляции, прежде чем вернуться за парты, школьники должны сдать ПЦР-тест. Поэтому не все успели это сделать.

Отметим, что на результаты негативного теста ждать от государственной больницы стоит две недели, или в противном случае – можно быстрее в частной клинике, но за это надо заплатить от 700 гривен.

Такая же ситуация и в Сумах – к обучению вернулась только половина учеников, поскольку не все дети успели получить результаты анализов. "Не все ученики имеют результаты и родители говорят, что семейный врач не дает справку без результата", – рассказывает директор школы.

Зато главный санитарный врач Виктор Ляшко объясняет, что в Украине после самоизоляции дети должны сделать ПЦР-тест, но, согласно новым рекомендациям ВОЗ, если в течение 14 дней симптомов нет, тест делать не обязательно. В Минздраве сейчас тоже работают над этими изменениями.

Сегодня ученики должны сдать ПЦР-тест, но позже этого не надо будет. Это изменение в законодательство, когда внесут, тогда будет будет приказ. В конце недели он будет опубликован. Поэтому, если не будет симптомов у детей, через 14 дней они вернутся в школу,

– говорит Ляшко.

Всего с 1 сентября в Украине коронавирусом заболели 800 школьников, а на самоизоляцию отправили почти тысячу учителей и более тысячи классов.