В рамках своей промо-кампании финансовый эксперт и писатель также создал быстрый тест. С его помощью можно определить собственный уровень финансовой грамоты по трем возможным – пассажир, водитель или же инструктор.

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Пассажир, водитель или инструктор?

Книга O.W.N. I.T. написана как для обычных читателей, так и для целых образовательных программ. В своей работе Демар пытался изложить все основы финансовой отрасли и помочь читателям достичь их долгосрочных целей.

Всю свою жизнь автор рос в семье с финансовыми проблемами и пытался разорвать замкнутый круг. Поэтому он изучал различные техники, а впоследствии получил лицензию финансового советника.

Сейчас Демар получил степень бакалавра в области финансов в Государственном университете Мэриленда, открыл собственный бизнес и имеет 10 лет опыта работы в финансовом секторе. Его книга раскрывает проблематику, в частности, таких финансовых вопросов:

бюджетирование;

кредитование;

сбережения;

долги.

Книга о личных финансах в виде дорожной карты / Скриншот с сайта Amazon

Совет! Распечатывайте интересные материалы, найденные в интернете, и повышайте собственный уровень финансовой грамоты. В этом вам помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Принтеры Canon позволяют напечатать до 15 200 страниц в черно-белом формате и до 7 700 страниц в цвете.