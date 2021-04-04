Современная молодежь заботится об окружающей среде. И международное исследование PISA показало, что парни больше интересуются "зелеными" профессиями, чем девочки.

В 2018 году программа ОЭСР, в которую входят 37 стран, узнавала у школьников из разных стран, согласны ли они с утверждением: "Уход за окружающей средой для меня важен".

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По словам специалистов, много "зеленых" профессий требуют навыков STEM, но интерес молодежи к этим профессиям глубоко гендерный.

Да, представители обоих полов в среднем демонстрируют одинаковые инженерные способности, но желание работать в будущем в "зеленых" профессиях обнаружили 7,7% парней по сравнению с 1,8% девушек.

Что показало исследование:

23% школьников решительно согласились с этим, в том числе и молодежь в Чили, Корее, Литве и Португалии. В то же время за пределами ОЭСР больше всего преданы защите окружающей среды молодые люди в Албании и Коста-Рике.

еще 40% и 46% школьников соответственно согласились с тем, что уход за окружающей средой важен для них лично. По данным специалистов, такие студенты, как правило, имеют более высокие показатели в учебе.

К тому же, девушки соглашались с этим утверждением чаще (25%), чем парни (21%).

К слову, правительство приняло решение создать Украинский государственный университет науки и технологий. Финансировать новообразованный вуз будут в пределах расходов, предусмотренных МОН.

Со временем к этому университету присоединятся: