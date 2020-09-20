Абитуриент из Черкасской области Александр Гонтарь проехал более 700 километров во Львов, чтобы подать документы на обучение во Львовский торгово-экономический университет. В частности, 500 километров он преодолел на велосипеде.

Об этом стало известно изданию "Прочерк".

Интересно В Ровно школьники в полночь поздравляли учителя с днем рождения: соседи вызвали полицию – видео

Парень живет в селе Русская Поляна Черкасской области. Интересно, что он планирует возвращаться домой снова на велосипеде через Киев.

Александр подал документы в университет на специальность "Экономика" на бакалавра. "Я уверен, что выбранная мной специальность даст возможность в будущем стать высококвалифицированным специалистом в сфере экономики, бизнеса и торговли", – рассказывает парень.

Он добавил, что захотел учиться во Львове, потому что его заинтересовала живописная архитектура древнего города, интересные места и духовный отдых.

К слову, обучение в учреждениях высшего образования началось с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября – для первокурсников бакалавриата и магистратуры (но заведение высшего образования может принять решение о начале учебного процесса с любой даты).