Со спущенными масками и сотнями зрителей: в Тернополе проходит парад выпускников – фото, видео
Городская власть Тернополя, несмотря на адаптивный карантин и антирекордные суточные показатели COVID-19 в Украине, таки решила провести праздник для выпускников школ. Традиционный многолюдный парад выпускников не отменили, а провели с более чем месячным опозданием. Следовательно, сотни выпускников, их родителей, учителей и просто зрителей заполонили центральные улицы города.
Проводить парад в Тернополе решили по всем рекомендациям Минздрава – с масками и социальной дистанцией. Впрочем, на практике – случилось не так, как думалось: многие выпускники участвуют в шествии без масок или опустив их, передает 24 канал.
Раньше В платьях и масках: в Тернополе хотят провести парад выпускников
Хоть за парадом пристально следят правоохранители и просят колонну растянуться по всей ширине улицы Русской, по которой идут участники, некоторые эти замечания игнорируют и собираются группками. То же касается зрителей, собравшихся по обеим сторонам улицы, чтобы посмотреть на шествие и платья выпускниц.
Парад "Выпускник-2020" в Тернополе / Фото "20 минут", 0352, скриншоты
Мы с одноклассниками очень хотели этого праздника, ведь прощание со школой – важный шаг в жизни каждого. Не все 11-классники из моей школы пришли на праздник. Но я думаю, здесь решение принимает каждый для себя. Я думаю, что если соблюдать требования, то все будет хорошо,
– рассказал изданию "20 минут" выпускник одной из школ Андрей.
Заметим, что возглавляет колонну выпускница в платье-рекордсмене, ее сопровождают дети, которые несут 100-метровый шлейф платья девушки. Они тоже передвигаются без масок и без соблюдения необходимой дистанции.
К слову, выпускница в платье со 100-метровым шлейфом должна установить рекорд Украины.
Смотрите парад выпускников в Тернополе: видео
Что известно о параде выпускников в Тернополе: коротко
- Парад выпускников в Тернополе проходит ежегодно. К нему родители и дети готовятся тщательно: заранее выбирают вечерние платья и костюмы.
- Колонна с учениками и учителями более 30 школ движется привычным маршрутом: по центральным улицам – Русской и Степана Бандеры, от Надставной церкви и до городского стадиона.
- Именно на стадионе проходит награждение золотых и серебряных медалистов, а также праздничная программа для выпускников.
- Праздник уже неоднократно находился под угрозой отмены ранее – чаще всего из-за неблагоприятной погоды. Впрочем, все же проходил, – даже "под зонтиками".
- В этом году на пути его проведения не стала даже мировая пандемия коронавируса.