Городская власть Тернополя, несмотря на адаптивный карантин и антирекордные суточные показатели COVID-19 в Украине, таки решила провести праздник для выпускников школ. Традиционный многолюдный парад выпускников не отменили, а провели с более чем месячным опозданием. Следовательно, сотни выпускников, их родителей, учителей и просто зрителей заполонили центральные улицы города.

Проводить парад в Тернополе решили по всем рекомендациям Минздрава – с масками и социальной дистанцией. Впрочем, на практике – случилось не так, как думалось: многие выпускники участвуют в шествии без масок или опустив их, передает 24 канал.

Раньше В платьях и масках: в Тернополе хотят провести парад выпускников

Хоть за парадом пристально следят правоохранители и просят колонну растянуться по всей ширине улицы Русской, по которой идут участники, некоторые эти замечания игнорируют и собираются группками. То же касается зрителей, собравшихся по обеим сторонам улицы, чтобы посмотреть на шествие и платья выпускниц.

Парад "Выпускник-2020" в Тернополе / Фото "20 минут", 0352, скриншоты

Мы с одноклассниками очень хотели этого праздника, ведь прощание со школой – важный шаг в жизни каждого. Не все 11-классники из моей школы пришли на праздник. Но я думаю, здесь решение принимает каждый для себя. Я думаю, что если соблюдать требования, то все будет хорошо,

– рассказал изданию "20 минут" выпускник одной из школ Андрей.

Заметим, что возглавляет колонну выпускница в платье-рекордсмене, ее сопровождают дети, которые несут 100-метровый шлейф платья девушки. Они тоже передвигаются без масок и без соблюдения необходимой дистанции.

К слову, выпускница в платье со 100-метровым шлейфом должна установить рекорд Украины.

Смотрите парад выпускников в Тернополе: видео

Что известно о параде выпускников в Тернополе: коротко