Как пандемия повлияла на состояние школьного образования в мире: массовое исследование

Исследователи из ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирного банка провели масштабный опрос о влиянии пандемии COVID-19 на качество образования во всем мире. Сколько школ прекратили обучение из-за коронавируса – читайте в статье.

Всего исследовано 142 страны в период с февраля по май 2021 года. Охватили дошкольное, начальное и среднее образование.

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"Измерение потерь обучения является важнейшим первым шагом к смягчению последствий коронавируса", – сказала директор Института статистики ЮНЕСКО Сильвия Монтойя.

Результаты опроса

Примерно 40% стран продлили учебный год на лето , и такая же доля стран определили приоритетными отдельные программы или курсы. Но более половины стран сообщили, что никаких корректировок не было сделано.

, и такая же доля стран определили приоритетными отдельные программы или курсы. Но более половины стран сообщили, что никаких корректировок не было сделано. Многие страны приняли меры противоэпидемической безопасности в экзаменационных центрах, в том числе 28% отменили экзамены в начальной школе, а 18% стран сделали это в старших классах.

В то же время страны с низким уровнем дохода не смогли принять даже самых основных мер для возвращения в школу. Например, менее 10% сообщили, что имеют достаточно масок, мыла и других средств безопасности.

для возвращения в школу. Например, менее 10% сообщили, что имеют достаточно масок, мыла и других средств безопасности. Большинство стран обеспечили дистанционным обучением своих учеников: радио - и телевизионные трансляции были более популярными среди стран с низким уровнем дохода, а страны с высоким уровнем дохода обучались онлайн. Однако, более трети стран с низким уровнем дохода сообщили, что дистанционно смогли обучаться менее половины учащихся начальных классов.

Отметим, что в 2020 году школы во всем мире были полностью закрыты на всех уровнях обучения в среднем в течение 79 учебных дней, что составляет примерно 40% общего количества дней обучения.

Кроме того, 49% стран увеличили свой бюджет на образование в 2020 году, тогда как 43% бюджет не меняли. 60% стран в следующем году планируют увеличить бюджет на образование.

К слову, 2021 год планируют начать в обычном режиме. Так, министр образования Сергей Шкарлет заверил, что детские сады, специальные учреждения и ученики 1 – 4 классов обязательно должны учиться очно. По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а в зависимости от цвета территорий.