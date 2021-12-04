Как пандемия изменила жизнь украинских детей: важные выводы

Исследования о влиянии дистанционного обучения на детей проводят во многих странах. В Украине оно показало, что больше половины детей больше не хочет возвращаться к дистанционке. Как пандемия повлияла на обучение, игры, детей и отношение к здоровью – читайте в статье.

Например, в Северной Ирландии ученые обнаружили, что пандемия повлияла на социализацию детей. Так, в компьютерные игры мальчики и девочки играют сейчас почти вдвое чаще, а в уличные игры с друзьями – в десять раз меньше. А что в Украине?

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В нашем государстве проанализировать опыт и впечатления современных детей от пандемии помогло исследование, проведенное ОО "Культурные географии" при поддержке Украинского культурного фонда.

Как пандемия изменила жизнь украинских детей

Помощь от родителей

Опрос показывает, что 93% респондентов-родителей помогали детям во время дистанционного обучения. На это они тратили по 2 – 3 часа в день. А 65% опрашиваемых даже выполняли задания совместно с сыновьями и дочерьми.

Интересно, что после этого 8% родителей задумались о домашней форме обучения для своего ребенка. Почти половина опрошенных родителей признали, что обучение детей из дома затрудняет им выполнение своих рабочих задач.

Ассоциации детей с пандемией

Чтобы узнать, как именно украинские дети живут во время пандемии, исследователи опросили больше 1 тысячи учеников 9 – 16 лет. Выяснилось, что 81% опрошенных детей считают, что пандемия повлияла на их жизнь.

У школьников ассоциация к слову "пандемия" преимущественно отрицательная – страх, вирус, тест, изоляция, маски, Zoom, зомби-апокалипсис. Каждый десятый ребенок описывал свое эмоциональное состояние во время карантина как подавленное.



Дети устали от дистанционного обучения / Фото Pexels

Впрочем, есть и противоположная реакция: каждый седьмой опрашиваемый называл свое состояние возвышенным. Очевидно, что изменения, которые принес карантин, не оставили детей равнодушными.

На просьбу представить фото, с которыми ассоциируется карантин, школьники показывали снимки домашней рутины – своя комната, совместный обед, онлайн-уроки, а также того, что давало возможность не скучать: хобби, поделки, домашние любимцы.

От заданий по вайберу – к зум-урокам

По данным опроса, каждый второй ребенок не хотел бы больше дистанционного обучения. Треть рассматривает онлайн-уроки в качестве дополнительных занятий, и только 12% – как основной способ обучения.

Переход к дистанционке ученики сначала восприняли как продолжение каникул. Учителя присылали по вайберу задания, которые школьники не спешили выполнять.

Впоследствии началось создание гугл-классов, куда педагоги выкладывали ссылки на видео, презентации, другие полезные материалы. На этом этапе ученики имели четкие дедлайны, а немало стресса было связано с техническими проблемами.

В дальнейшем цифровая грамотность учителей и школьников значительно возросла. Все опрошенные упоминают онлайн-уроки через Zoom и другие онлайн-инструменты дистанционного обучения. Больше всего ученикам нравятся онлайн-тесты и интерактивные доски.

Интересно, что многие учителя соглашались объяснять по электронной почте, телефону, в мессенджерах в любое время, даже ночью.

Часть школ проводили только так называемые основные уроки: языки, математику, историю. В классах, где ставили всего несколько занятий в день, мотивация к обучению у учеников была меньше, чем там, где работали полный день.

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Сокращенная продолжительность уроков в Zoom вызвала увеличение домашней работы. Потому ученики стремятся хорошо учиться, жалуются на увеличение нагрузки на дистанционном обучении. Остальные дети считают, что в течение локдауна количество свободного времени, наоборот, увеличилось.

Что говорят ученики о дистанционке

Дети утверждают, что домашние не отвлекали их во время учебы из дома. 38% не имели возможности заниматься в отдельной комнате, из них 26% живут в детской с братом или сестрой. Каждый седьмой ребенок не имеет даже собственного стола.

Тем, кто имеет отдельную комнату, обучение на своей территории приносило ощущение безопасности по сравнению с учебой в классе.

Основные трудности в дистанционном обучении касались гаджетов. Каждый пятый ученик имел проблемы с интернетом. Работали на родительских гаджетах 14% детей. Почти половина школьников делят гаджеты с братьями или сестрами.



Дети делили гаджеты / Фото gazeta

Также части детей нравилось, что камеры можно не включать: они слушали учителя просто в постели или не обращали внимания на то, в чем одеты. К удобствам дети причисляют то, что онлайн-уроки ставят позже, чем традиционные.

К тому же не надо тратить время на дорогу. 40% учеников говорят, что больше спали на карантине. Исследователи полагают, что теперь школы должны учитывать потребность в удлиненном сне для подростков.

Еще одно следствие локдауна: дети обживали дом, особенно свою комнату, приспосабливали ее к собственным нуждам. Так, опрашиваемые упоминали о том, что сменили шторы, картины, мелкую мебель.

Домашние задания: сделанные, купленные и списанные

Во время дистанционного обучения многие ученики считали нормальным списывать из учебника, гуглить ответы, списывать их на сайтах, где выложены решения и ответы заданий, искать помощи в соцсетях и тому подобное.

Немало учеников во время онлайн-обучения могли параллельно с уроком вести обсуждение в мини-чатах и совместно решать задачи контрольных. Некоторые дети взламывали гугл-формы и находили решения. Трети учеников с уроками помогали родители.

Где ученики искали поддержку? Если локдаун приносил негатив, поддержку опрашиваемые дети имели преимущественно от родителей (52%). Каждый седьмой находил моральную опору в друзьях, и всего 2% получали моральную поддержку со стороны учителей.

Социализация детей

В школе ученики нуждаются в общении на переменах, праздновании дней рождений и тому подобное. Исследователи советуют учителям на дистанционном обучении вводить внешкольные проекты, инициировать онлайн-игры и общение, онлайн-экскурсии.

Многим детям интересны новые цифровые альтернативы для досуга с друзьями. Так, одновременный просмотр кино и онлайн-обсуждение с друзьями как потенциально интересное событие выбрали 44% детей. Виртуальная реальность и концерты заинтересовали 20% опрошенных.

Кроме того, 61% опрошенных использует социальные сети с целью общения с друзьями. Также использовали видеоконференции (например, после завершения уроков), мессенджеры.

Как выяснилось, даже при условии ежедневного онлайн-общения дети предпочитают физическому присутствии лучших друзей.

Семьи не ограничивают пользование гаджетами

Как подбадривали себя дети на локдауне? По 10% занимались творчеством и играли в видеоигры. А для каждого тридцатого ребенка утешением становилось хобби.

Если же речь идет о типичном досуге, то интернет – это первое, что приходило детям в голову:

компьютерные игры (44%) – на первом месте,

затем фильмы и аниме (37%),

почти треть детей (28%) выбирает чтение как досуг наедине,

немало и тех, кто предпочитает спорт (24%) и рисование (23%).

Только 15% родителей ограничивают время, которое дети проводят в интернете, но не контент. Однако 47% семей на локдауне вообще не ограничивали пользование гаджетами. Еще у трети учеников — устные договоренности относительно телефона.

Общение с родителями

Если до локдауна каждый дома привык заниматься собственными делами, так это происходило и на "дистанционке". Подросткам чаще, чем младшим ученикам, хотелось побыть в одиночестве, и ради этого они шли на длительные прогулки.

В тех семьях, где были общие традиции, такого семейного досуга стало еще больше. Треть родителей с детьми смотрели кино, а в каждой пятой семье – играли в настольные игры или вместе готовили еду.

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Ученые считают, что тесное пребывание рядом с родителями на локдауне спровоцирует усиление контроля с их стороны. Но выяснилось, что детям нравилось общение с папами и мамами и общие дела. Такие воспоминания – положительная сторона опыта школьников во время пандемии.

К слову, в МОН сообщили, что из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне больше тысячи школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, это всего 7,3% от общего количества школ, однако это тысячи учеников, которые нуждаются в живом общении и очном формате обучения.