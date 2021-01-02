Из-за нового коронавируса в начале 2020 года почти все школы и университета мира пришлось закрыть и перевести на дистанционное обучение. Как выглядело обучение, когда ослабили карантинные ограничения, – читайте в материале.

По данным ЮНЕСКО, более 1 миллиарда студентов застряли дома после того, как их учебное заведение закрыли на карантин, отмечает CNN.

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Как повлиял COVID-19 на образование

Через некоторое время многие учебные заведения вновь открылись. Но теперь дети должны соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты и пользоваться антисептиками. Возможно, им даже придется пройти проверку температуры, чтобы оставаться и учиться.

Несмотря на то, что многие вернулись к учебе, студенты все же пропустили такие важные этапы, как выпускной. Ведь большое скопление людей приводит к распространению коронавируса в мире.

Как дети учатся в период пандемии COVID-19 / Фото Getty Images / AP / TASS