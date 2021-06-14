Сейчас состояние подростка после падения тяжелое. Он получил травму головы и несколько переломов.

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По данным СМИ, падение 17-летнего парня из кабины канатной дороги в Харькове могло быть попыткой самоубийства.

Ведь, по предварительной информации, юноша прыгнул сам, потому что хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО. Об этом рассказали медикам знакомые травмированного.

Полиция в комментариях 24 каналу рассказала, что о версии с ВНО они слышат впервые. Все данные еще проверяют правоохранители, поэтому окончательных деталей нет.

К слову, вечером 13 июня в Харькове несовершеннолетнего нашли на дороге, он выпал из кабины. Когда приехала карета скорой, парень был жив. Теперь за его жизнь борются медики.

К слову, ученик 11 класса из Днепропетровской области опасался, что не составит ВНО из-за отставания в учебе. Поэтому он пытался покончить с собой. Парня удалось спасти. Детали – читайте в статье.