Отвлекают учителей: в Австралии школьниц поставили на колени и измерили длину юбок

В Австралии в одной из католических школ возник скандал из-за юбок девушек. Нескольких восьмиклассниц поставили на колени и измерили длину юбок. Школьниц так унизили, потому что они якобы отвлекают учителей и мальчиков.

Инцидент произошел в католической средней школе Marist Regional College в прибрежном городке Берне. К тому же, это провели публично при всех.

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Как рассказали родители, группу учениц 8 класса заставили встать на колени и измерить длину своих юбок. Они считают это унизительным и устаревшим.

Одна из девочек рассказала, что учитель сообщил, что короткие юбки "отвлекают" учителей-мужчин и учеников.

Директор школы Грегг Шарман подтвердил, что инцидент действительно был. И добавил, что был крайне разочарован и после инцидента разослал семьям письма с извинениями.

Мы не одобряем и не поддерживаем эти действия... Колледж безоговорочно просит прощения у студенток и их семей. Мы хотим заверить общину, что такая практика является неприемлемой и больше не повторится,

– написал директор в письме.

Родители сообщили, что извинения от Шармана поступили лишь после жалоб родителей и просьб о встречах с администрацией школы, которые директор отклонил.

Бывшая ученица, которая закончила школу еще в 2006 году, рассказала, что ей угрожали измерением юбки, поскольку она тоже "отвлекала" учителей и учеников.

Средняя школа Marist Regional College – это часть сети католических старших средних школ в Австралии. Там учат и мальчиков, и девочек, но сохраняют сильный акцент на религиозном образовании.

Как указано в политике школы в отношении формы и внешнего вида, платья и юбки для девочек должны быть "соответствующей длины”. Например, хорошим ориентиром является длина на одну ладонь выше колена. А те, что считаются слишком короткими, необходимо "корректировать".

К слову, в украинские библиотеки за государственные средства хотели закупить книги ”Чтобы в 16 не было поздно", которая рассказывает, в частности, о разнице между мальчиком и девочкой. Она также учит девушек молчать, если их бьют. В Минкульте отреагировали на скандальную книгу и остановили закупку.