Мы подготовили 5 видеоразъяснений по самым популярным предметам пробного ВНО-2021 – украинскому языку и литературе, математике, английскому, истории Украины и биологии.

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Эти материалы помогут всем выпускникам бесплатно и эффективно подготовиться к основной сессии ВНО-2021, а также детально ознакомиться с нововведениями в сертификационных работах.

Ведь в 2021 году обновлено содержание и формат сертификационных работ по украинскому языку, украинскому языку и литературе и математике.

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Пробное ВНО по украинскому языку и литературе

Дата проведения ВНО по украинскому языку и литературе: 1 июня. Результаты школьники получат уже до 25 июня.

Да, в этом году ученики должны выбирать, какой именно тест сдавать: по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку.

Все благодаря измененным правилам приема в вузы. Ведь некоторые специальности требуют наличие сертификата только по украинскому языку, а другие – по украинскому языку и литературе.

Какими будут задачи:

Сертификационная работа по украинскому языку

Она содержит 40 заданий. Выполнив все, можно набрать 74 тестовых балла. Тестирование продлится 150 минут.

Ученик получит 2 результата за прохождение этого тестирования – по шкале от 1 до 12 баллов и по шкале от 100 до 200 баллов – сертификат ВНО. Именно этот документ ученик будет подавать в учреждения высшего образования для поступления на выбранной специальности.

Сертификационная работа по украинскому языку и литературе

Она содержит 67 заданий, за выполнение которых можно получить максимум 116 тестовых баллов. Поскольку эта сертификационная работа полностью включает в себя все задачи предыдущей (по украинскому языку), то именно эти два результата будут зачислены в сертификационной работе по украинскому языку и литературе.

Ответы к пробному ВНО по украинской литературе: видеоразъяснения

Ответы к пробному ВНО по украинскому языку можно найти здесь: часть 1 и часть 2.

Пробное ВНО по истории Украины

Дата проведения ВНО по истории Украины: 4 июня. Результаты ученики получат до 25 июня.

Для сдачи теста по истории важен фундамент знаний участника ВНО. Да, в тесте по истории Украины ученикам нужно будет распознавать портреты исторических персоналий и памятники архитектуры.

Также стоит быть готовыми к тому, что в тестовой тетради в задачах могут встречаться карикатуры, иллюстрации плакатов, фотографии. Ученикам надо понимать исторический фон, который показывает та или иная фотография.

Сам тест делится на две части:

Первая часть касается XX – XXI века и включает 30 заданий различных форм.

Вторая часть тестирования также состоит из 30 заданий от периода древнейших времен и до Первой мировой войны.

Отметим, что для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, нужно хорошо написать обе части теста.

Ответы к пробному ВНО по истории Украины: видеоразъяснения

Пробное ВНО по математике

Дата проведения ВНО по математике: 28 мая. Результаты будут объявлены до 22 июня

Чтобы сдать тест по математике с задачами уровня стандарта для прохождения ГИА, ученику нужно решить 28 задач. За них он может получить максимальное количество баллов – 50. На этот тест дается 150 минут.

Задача с 1 по 16 – с выбором одного правильного ответа (ученик получает 1 балл за одно задание)

– с выбором одного правильного ответа (ученик получает 1 балл за одно задание) Задача 17 – 20 – на установление соответствия, – так называемые "логические пары" (ученик может получить 0-3 балла за выполнение таких задач)

– на установление соответствия, – так называемые "логические пары" (ученик может получить 0-3 балла за выполнение таких задач) Задача 21 – 26 – открытые формы с коротким ответом (количество полученных баллов варьируется от 0 до 2)

– открытые формы с коротким ответом (количество полученных баллов варьируется от 0 до 2) Задача 27 – 28 – открытой формы с развернутым ответом (максимальных балл за решение – 5).

Для прохождения ВНО по математике или ГИА по математике на профильном уровне ученику предстоит решить 34 задачи за 210 минут. Если все задачи будут решены правильно, ученик получает максимальное количество баллов: 67.

Задачи такого теста размещены на трех бланках, – А, Б и В. На бланке А будет четыре уровня задач (с выбором одного правильного ответа, на установление соответствия и открытой формы с коротким ответом).

А на бланке Б ученик найдет задания открытой формы с развернутым ответом, так же, как и бланке В. Будет отличаться только количество баллов, которые ученик может получить за выполнение заданий.

Ответы к пробному ВНО по математике: видеоразъяснения

Пробное ВНО по английскому языку

Дата проведения ВНО по английскому языку 25 мая. Результаты будут известны до 18 июня.

Тест по английскому языку для прохождения ВНО и ГИА на профильном уровне содержит 59 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 72. Время на работу – 150 минут.

Работа состоит из четырех частей: понимание речи на слух (аудирование), чтение, использование языка и использование письма.

В то же время тест по английскому языку для составления ГИА на уровне стандарта содержит 43 задачи, максимальное количество набранных баллов – 56.

Ответы к пробному ВНО по английскому языку: видеоразъяснения

Ответы на другие задания пробного ВНО по английскому языку можно найти здесь: часть вторая, часть третья.

Пробное ВНО по биологии

Дата проведения ВНО по биологии: 10 июня. Результаты будут объявлены до 25 июня.

Тест по биологии содержит 50 заданий, на выполнение которых ученику дают 150 минут. Максимальное количество баллов за тест по биологии – 82.

В тесте есть три типа задач:

38 заданий с выбором одного правильного ответа (за правильный ответ – 1 балл),

8 заданий на соответствие (можно получить от 1 до 4 баллов),

четыре задания с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов (можно получить от одного до 3 баллов).

Ответы к пробному ВНО по биологии: видеоразъяснения

Ответы на другие задания пробного ВНО по английскому языку можно найти здесь: часть вторая, часть третья.

К слову, Министерство образования и науки заверило, что ВНО будут проводить в установленные сроки. Его не отменят, но могут изменить формат проведения тестирований.