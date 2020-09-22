За первые недели нового учебного года многие школы в разных регионах Украины начали массово переходить на карантин. И эксперты предсказывают: что как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает издание VseOsvita.

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По его словам, любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом. А все потому, что садики и школы не оснащены самым основным – вентиляцией, которая служила бы главным средством для профилактики инфекций.

"До тех пор, пока мы не научимся следить за циркуляцией воздуха, с температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти миллиарды гривен от МОН и непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", – подчеркнул Александрин.

Врач-эпидемиолог добавил, что детские сады и школы могут не справиться со второй волной COVID-19.

А если эпидемиологическая ситуация в стране приведет к тому, что все школы массово переходить на дистанционное обучение, то возникнет еще одна проблема – нехватка технических средств. Ведь, согласно статистике ЮНЕСКО, около трети украинских учеников не имели доступа к одному из форматов обучения и не могли учиться онлайн.

К слову, с 21 сентября в Украине обновили карантинные зоны, однако школы на большинстве территорий будут работать. Так, в 8 из 14 административных единиц, в которых установлен красный уровень эпидемиологической опасности, будет разрешено посещение учебных заведений. Где школы будут работать – читайте по ссылке.