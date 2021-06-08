Прекращение изучения математики негативно влияет на мозг и когнитивное развитие учащихся

Ученые доказали, что отсутствие математического образования негативно влияет на мозг и когнитивное развитие подростков. Так, ученики, которые перестали изучать математику, могут иметь проблемы с запоминанием, мышлением и обучением.

Об этом свидетельствует исследование Оксфордского университета. В эксперименте приняли участие более 130 учеников от 14 до 18 лет.

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Идея такого исследования появилась из-за предложения, чтобы 16-летние ученики прекратили изучение математики в Великобритании.

Исследование показало, что у детей, которые не изучали математику, меньшее количество химического вещества в мозге. А именно оно принимает участие в важных когнитивных функциях – мышлении, решении проблем, запоминании, обучении и тому подобное.

На основе количества химического вещества в мозге учеников исследователи смогли различить тех, кто изучал или не изучал математику, независимо от когнитивных способностей каждого участника.

Навыки математики связаны с рядом преимуществ, в частности занятость, социально-экономический статус и психическое и физическое здоровье. Поэтому решение прекратить изучение математики может негативно повлиять на мозг и когнитивное развитие подростков,

– говорят исследователи.

В то же время у тех детей, которые продолжают изучать математику в школе, различий в составе мозга ученые не заметили.

Однако профессор когнитивной нейробиологии Рой Коэн Кадош отметил, что пока неизвестно, как можно предотвратить это несоответствие и долгосрочные последствия.

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"Не каждому подростку нравится математика, поэтому необходимо изучить возможные альтернативы, которые задействуют ту же область мозга, что и математика, в частности, изучение логики", – рассказал исследователь.

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