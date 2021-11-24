Отстранение учителей: как обеспечить непрерывное обучение для учащихся

С 8 ноября невакцинированных учителей начали отстранять от работы. Поэтому родители в соцсетях все чаще рассказывают ситуации, что в результате отстранения их дети остаются без преподавания некоторых предметов, поскольку педагогов в школах не хватает.

Родители традиционно обвиняют во всем администрации школ. Журналисты разобрались в ситуации и выяснили, как школам обеспечить безопасность для учеников не в ущерб образованию.

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Отстранение учителей

Отстранение учителей от работы без сохранения зарплаты педагогов сейчас распространено и в других странах. Например, во Франции, Новой Зеландии, Румынии.

В Украине по состоянию на 18 ноября отстранено более 3,4 тысячи учителей (всего у нас более 400 тысяч учителей). А по состоянию на 22 ноября полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 550 тысяч работников школ.

Цифры свидетельствуют, что количество учителей, которых отстранили от работы, – не столь масштабное, как кажется на первый взгляд. К тому же, отсутствие учителей на рабочем месте не является уникальным – отгулы, больничные, повышение квалификации и тому подобное.

На этот раз непонятно даже примерно, сколько продлится эта ситуация. Она показала ряд системных проблем – в частности, решения властей, которые не учитывают многие нюансы (например, то, что прерывание образовательного процесса для учащихся – нежелательно), нехватку системы для замены отсутствующих педагогов и т.д.

С какими проблемами сталкиваются ученики и родители

Директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Олег Фасоля не понимает, почему, если не вакцинированного учителя отстраняют, он не может проводить уроки дистанционно.

Однако и здесь встает вопрос – если школа учится очно, будет ли она в состоянии обеспечить дистанционное изучение определенного предмета? Ведь лишь небольшое количество школ имеют достаточное техническое обеспечение.

В то же время сопредседатель ОО "Родители SOS" Елена Бондаренко отмечает, что цель решения об отстранении другая – увеличить количество вакцинированных.

На первый взгляд кажется, что бессмысленно отстранять учителей во время онлайн-обучения. Однако если взглянуть на вопрос под другим углом, разрешение невакцинированным учителям работать онлайн является большим соблазном для школ годами работать в онлайн-формате,

– подчеркнула она.

И сейчас в некоторых школах не заменяют отстраненных учителей: иногда из-за нежелания, а иногда потому, что учителей просто нет или они перегружены.

Одна мама Ольга Лотоцкая-Головина рассказала, что у ее сына (9 класс) целую неделю нет уроков математики.

"У нас инженерная гимназия – алгебр и геометрий у них 8 уроков в неделю должно быть. Поскольку учительницу отстранили (не вакцинировали), замену нам не дают. Соответственно, дети остаются без математики от слова вообще", – говорит она.

Как обеспечить непрерывность обучения

Решить подобные вопросы непросто. Эксперты говорят, что даже когда у директора есть желание решить вопрос в интересах детей, ему не всегда будет хватать на это полномочий и инструментов.

Например, решением ситуации с заменой отстраненного учителя может быть привлечение фрилансера, имеющего нужные знания и навыки, но механизмы, которые бы это позволяли, не прописаны законодательством,

– добавляет Елена Бондаренко

Сопредседатель ОО "Родители SOS" рассказала, что замена учителя – это явление не новое. Но здесь также не все однозначно.

По ее словам, дети во время учебного процесса по меньшей мере должны быть под наблюдением взрослых. На самом деле, основная функция учителя на замене сводилась к тому, что он должен присматривать за детьми.

К тому же, в Украине законодательство предусматривает два варианта замены:

Первый – уроки в классе ведет преподаватель того же предмета, но который обычно работает в других классах или параллелях.

Второй – когда на замену приходит преподаватель другого предмета и занятия проводятся по темам другой дисциплины (например, биология вместо математики). Когда же основной учитель возвращается с больничного, ему отдают часы биологии.

Пример,с заменами учителей. Там распространена практика "учителей на замену". Педагог, не имеющий постоянной нагрузки в школе, выбирает регион, где хочет работать, и выставляет свою кандидатуру. Его приглашают на замену на уроках по предмету, на котором он специализируется, в школы выбранной локации.

Олег Фасоля приводит другой вариант, как не прерывать учебу в случае отстранения учителя – через сетевое образование. Это означает, что школа может заключить соглашение с другим учебным заведением по привлечению учителей.

По этому принципу школа может привлечь и высококвалифицированного специалиста, например, преподавателя вуза или работника научного учреждения. А дистанционный формат обучения позволяет привлекать специалистов даже из отдаленных регионов.

К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. Чтобы родители не волновались, эксперты говорят, что учащиеся начальных и средних классов не являются основными распространителями вируса. Детали – здесь.

Где возобновили очное обучение для учеников

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так в Чернигове, Хмельницком, Волыни, Закарпатье и другие.