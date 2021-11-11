Отстранение невакцинированных учителей

С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться от COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. В общем по состоянию на 10 ноября в Украине отстранены почти 10 тысяч работников образования.

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В каком случае будут отстранять учителей? Все педагоги, которые отказываются от обязательной вакцинации, должны быть отстранены. Если работник образования не предоставляет руководителю сертификат о прививках – это также является основанием для его отстранения от работы.

В то же время работники, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации или уже сделали одну дозу вакцинации, смогут и дальше работать в учебном заведении.

Могут ли отстранить невакцинированного учителя во время дистанционки или каникул? Постановление правительства предусматривает отстранение от работы всех работников без исключений – то есть и во время дистанционного обучения и каникул.

Будут ли отстраненные учителя получать зарплату? В Гоструда заверили, что поскольку во время отстранения учитель временно освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей и не может выполнять работу, то зарплата в этот период не выплачивается.

Также работникам за этот период не будет начисляться стаж и выплачиваться больничные.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.

Сколько невакцинированных учителей отстранили по областям:

Сейчас Киевщина в топе областей, которые отстранили больше всего работников учебных заведений. За первые четыре дня в области отстранили почти 800 учителей.

Ровно – больше тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).

Одесса – 850 работников учебных заведений.

Львов – больше трех сотен невакцинированных работников школ.

Черновцы – 378 непривитых педагогов.

Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.

Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работника детских садов.

Днепр – 99 работников школ города.

Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.

Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя)

Волынь – 995 невакцинированных работников (в частности – 348 воспитателей и 647 работников школ).

Кропивницкий – больше полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).

Черкассы – свыше полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 преподавателей внешкольного образования).

Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.

Николаев – 525 человек (из них – 502 работника школ, 20 работников из интернатов).

Запорожье – 584 невакцинированных педагогов.

Отметим! Данные об отстранении работников были обнародованы по состоянию на 8 ноября. Поэтому за три дня они могли измениться – учителя за это время имели возможность сделать одну дозу вакцины против COVID-19.

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Сколько учителей вакцинировались? По состоянию на 10 ноября привиты 94,4% работников школ (в частности, и одной дозой вакцины). В то же время двумя дозами вакцинированы 79% работников школ (хотя еще 2 дня назад этот показатель составлял 76,2%).

В то же время непривитыми до сих пор, к сожалению, остаются 5,6% работников школ. Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются:

Херсонская область – 10,5%,

Ровненская область – 9%,

Закарпатская область – 8,5%.

Темпы вакцинации украинцев! По состоянию на 11 ноября уже успели провести свыше 20 миллионов прививок (речь идет о первой и второй дозах вместе). Так, только за 10 ноября в Украине вакцинировались против COVID-19 более 277 тысяч человек.

Детали проведения и текст радиодиктанта

Всеукраинский радиодиктант национального единства прошел в День письменности, 9 ноября, в 10:00. Участие приняли все желающие. В 2021 году автором текста радиодиктанта стал писатель Юрий Андрухович, который и читал его.

Смотрите видео трансляции диктанта-2021:



Правильный текст диктанта обнародовали в четверг, 11 ноября. Поэтому вы можете проверить, допустили ли ошибки при написании радиодиктанта.

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Текст радиодиктанта:

Слідом за пам’яттю

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

***

Когда будут результаты? Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1 – 2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

К слову, журналисты 24 канала сами присоединились и наблюдали за тем, как другие украинцы писали радиодиктант национального единства в 2021 году. Кто из политиков и известных деятелей присоединились к этому флешмобу – читайте в материале.

Отметим, что в этом году писатель Юрий Андрухович, который читал диктант, признался, что напишет впоследствии новый роман по этой части текста.

К слову, в прошлом году автором текста радиодиктанта стал Иван Малкович. В прямом эфире "Суспільного" читала диктант актриса Римма Зюбина. "Украинское радио" получило на свой адрес почти 14 тысяч электронных писем и 2 тысячи бумажных. Победителями радиодиктанта-2020 признаны 17 участников. Список победителей – читайте по ссылке.

Карантин и обучение в школах

В Киеве все больше детей, больных коронавирусом, госпитализируют в больницы. Поэтому дети пока точно не вернутся за парты, в городе продолжится дистанционное обучение минимум на неделю.

По словам мэра Виталий Кличко, сейчас в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.

Отметим, что в Киеве с 23 октября в школах ввели карантин, ученики сначала пошли на каникулы, а потом – на дистанционку. Получается, что ученики 1 – 11 классов столицы будут учиться в онлайн-режиме минимум три недели.

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В то же время во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы на очное обучение. Детали – читайте в статье.

В Днепре тоже отменяют дистанционку для учеников. Уже с 8 ноября больше 45 школ перешли на обучение в обычном режиме. Речь идет о школе № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛИТ, гимназия №3

И в Черновицкой области восстанавливается очное обучение в школах. Ученики смогут вернуться за парты уже с понедельника, 15 ноября. В ОГА заверили, что за время дистанционки усиленные карантинные ограничения в области помогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.

Добавим, что сейчас в Украине ученики более 7 тысяч школ учатся дистанционно. Многие родители недовольны форматом и организацией дистанционки. Поэтому в Минобразования объяснили, каким должно быть онлайн-обучение в школах. Подробнее об этом – читайте здесь.

К слову, поскольку осенние каникулы в харьковских школах немного затянулись – дети не учились 3 недели. Поэтому там решили продолжить учебный год. Так, вторая четверть для школьников должна закончится 29 декабря, а учебный год закончится 3 июня.

Скандалы в сфере образования

В садике Черкасс воспитатели издевались над детьми с недостатками здоровья

В Черкассах в садике специального типа, где учатся дети с недостатками развития, зафиксировали факт буллинга – воспитатели просто издевались над малышами. Специальная комиссия провела проверку и подтвердила этот факт.

Пока одна из воспитательниц уже написала заявление на увольнение по собственному желанию, другая тоже сначала хотела уволиться, но ушла на больничный. Свою вину они не признают.

В Житомире воспитательница садика избила мальчика

В Житомире мама воспитанника одного из садиков города обвиняет воспитательницу в избиении своего сына. Женщина заметила у 6-летнего мальчика синяки на лице. Ребенок рассказал, что его ударила педагог.

Другие дети заявили, что видели, как воспитательница ударила ребенка из-за аппликации. По словам малышей, это произошло из-за того, что 6-летний Виктор не хотел делать петушка.

Отец на Буковине отказался отдавать четырех детей в школу

В Черновицкой области суд оштрафовал на 850 гривен отца четырех детей, который отказался отдавать их в школу из-за "негативного влияния социума". Мужчина заявил, что верит в естественные законы, и не хочет, чтобы его дети были рабами. Детали – читайте в статье.



Дмитрий Попьюк на заседании суда / Скриншот из видео газеты "Карпаты"

На Прикарпатье у учителей обнаружили поддельные COVID-сертификаты

В городе Коломыя на Ивано-Франковщине у нескольких педагогов учебных заведений обнаружили поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19. В отношении них открыли уголовные производства. Детали – читайте по ссылке.

Интересно Денисова рассказала, как нарушают право детей на образование во время дистанционного обучения

На Львовщине запретили брать в сад детей новых жителей

Депутаты Сокольницкой общины под Львовом приняли решение о запрете зачисления в будущий местный детсад детей, родители которых живут в Сокольниках меньше 10 лет. Почему так решили – читайте детали конфликта в статье.

Писатель написал обращение к МОН из-за пророссийских учебников

Закарпатский писатель Василь Кузан написал министру образования и науки Сергею Шкарлету открытое письмо с просьбой изъять из школ Украины пророссийские учебники "Мировая литература" авторства Евгении Волощук для 5 – 9 классов.

В книгах скрывается не только российский дух. Там попахивает рабским отношением автора учебника к нации агрессора. Был момент, когда у меня сложилось впечатление, будто Евгения отдельные разделы просто переписала из какого-то российского учебника,

– считает он.

Важные решения правительства, Минздрава и МОН

Минздрав утвердил осеннее сезонное меню для садиков

Министерство здравоохранения утвердило сезонное меню для детей в возрасте от 1 до 6 лет для питания в дошкольных учреждениях образования на осенний период. Утвержденное меню является трехразовым. Чем будут кормить детей – читайте сезонное меню для садиков в статье.

Правительство утвердило новые положения о специальных школах и УРЦ

Кабинет министров Украины утвердил новые положения о специальной школе и учебно-реабилитационный центр. Детали – читайте в статье.

Что изменится? Теперь психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги в специальных школах смогут получать даже те дети, которые учатся в других заведениях или не учатся вообще.

Также предусмотрена возможность консультирования родителей этих детей и обычных школ и садиков, в которых учатся дети с ООП. Специальная школа может иметь в своем составе филиалы и пансион как структурные подразделения. Школы смогут предоставлять реабилитационные услуги на основании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности (в том числе и на осуществление медицинской практики).