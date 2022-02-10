Отслеживаем показатели заболеваемости, – Шкарлет прокомментировал возможность отмены ГИА

Украинцы подписали петицию об отмене ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов в школе. Теперь ее должен рассмотреть президент. В то же время министр образования Сергей Шкарлет отметил, что сейчас власти отслеживают показатели заболеваемости коронавирусом в разных областях.

​Шкарлет говорит, что выпускники 11 классов, родители и педагоги имеют немало вопросов относительно нынешней сдачи ГИА.

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Совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций МОН ищет решение о проведении ГИА в 2022 году.

Отслеживаем, в частности, показатели заболеваемости COVID-19 в разных областях. Сейчас продолжаются активные консультации и обсуждение нынешней аттестации. Решение должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава,

– заявил Шкарлет.

По его словам, учитывая ситуацию по распространению коронавируса и с целью уменьшения рисков для здоровья учеников, предыдущие 2 года Верховная Рада принимала решение об освобождении от ГИА учеников 11 классов.

Министр заверил, что в ближайшее время на заседании профильного комитета ВРУ этот вопрос решат окончательно.

Сергей Шкарлет также отметил, что согласно закону ученики должны пройти ГИА за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам (это после 4, 9 и 11 классов).

"Замечу, что законодательством не предусмотрено освобождение от прохождения ГИА в 2022 году по одному или нескольким предметам. Кроме этого, закон не освобождает от прохождения ВНО соискателей образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2022 году", – подытожил глава МОН.

Почему украинцы требуют отменить ГИА? В тексте петиции говорится о том, что в связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционки в областях, стоит отменить ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Мол, ученики получили мало времени для обработки и усвоения программы с такой формой обучения.

В течение недели петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь офис президента должен сообщить о начале разбирательства. После этого у Владимира Зеленского будет 10 дней, чтобы рассмотреть петицию.

Текст публикации Сергея Шкралета:

​Сейчас выпускники 11 классов, родители и педагоги имеют немало вопросов относительно нынешнего составления ГИА. Совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций мы ищем решение о проведении государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году. Отслеживаем, в частности, показатели заболеваемости COVID-19 в разных областях.

Сейчас продолжаются активные консультации и обсуждение нынешней аттестации. Решение, по моему убеждению, должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава. Ожидаю, что в ближайшее время на заседании профильного комитета ВРУ мы окончательно решим этот вопрос.

Отмечу, что в соответствии с Законом Украины "О полном общем среднем образовании" ученики должны пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам.

Также замечу, законодательством не предусмотрено освобождение от прохождения ГИА в 2022 году по одному или нескольким предметам. Кроме этого, Закон не освобождает от прохождения ВНО соискателей образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2022 году.

Но, учитывая ситуацию по распространению коронавируса и с целью минимизации рисков для здоровья участников образовательного процесса, предыдущие 2 года Верховная Рада Украины принимала решение об освобождении от ГИА учеников 11 классов.