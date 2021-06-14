Отпуск учителя во время летних каникул: ответы на все самые популярные вопросы педагогов

Летние каникулы – это отдых не только для учеников, но и для учителей. Однако не все так просто с отпусками учителей. Можно ли взять его во время учебного года, какие есть компенсации за отпуск и ответы на другие вопросы – читайте в статье.

По желанию работника часть ежегодного отпуска можно заменить денежной компенсацией, но продолжительность остального отпуска должна быть не меньше 24 календарных дня.

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Какие бывают отпуска у учителей

Ежегодные отпуска: основной и дополнительный. Дополнительный в связи с обучением. Социальные отпуска (в частности, отпуск по беременности и родам, Отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с усыновлением ребенка, отпуск при рождении ребенка и тому подобное). Творческий отпуск – его предоставляют для окончания диссертации, написания учебников, научных работ и тому подобное. Отпуск для подготовки и участия в соревнованиях. Отпуска без сохранения зарплаты.

Сколько дней отпуска есть у учителя

Учителя имеют право на ежегодный основной отпуск до 56 календарных дней (без учета праздничных дней). Он предоставляется за отработанный рабочий год.

В то же время 42 дня отпуска имеют директор, заведующий, воспитатель-методист, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, практический психолог, социальный педагог и др.



Отпуск для учителя должен длиться 56 дней / Фото Unsplash

А дополнительный отпуск предоставляется за работу с тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней. Также дополнительный отпуск можно получить за особый характер труда.

Так, отдельно предоставляется ежегодный отпуск 56 календарных дней, отдельно социальный – 10 календарных дней. Все эти отпуска должны предоставляться согласно утвержденному графику отпусков. Но его можно переносить.

Сколько отдыхает учитель, если он еще не проработал в школе год? Все 56 дней. Ведь ежегодные отпуска полной продолжительности в первый и последующие рабочие годы предоставляются в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

Можно ли взять отпуск не летом

Графики отпусков составляют заранее, при этом учитываются интересы учебного заведения, личные интересы учителей и возможности.

Основной отпуск учителя согласуется с учебным планом и предоставляется преимущественно летом. Но есть отдельные случаи, предусмотренные коллективным договором, когда его могут предоставить во время осенних, зимних или весенних каникул.

Для каких лиц предоставляются отпуска в удобное для них время:

лица в возрасте до 18 лет;

люди с инвалидностью;

женщины перед отпуском по беременности и родам, или после него;

женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида;

одинокие матери или родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно;

опекуны, попечители;

жена (муж) военнослужащего;

ветераны труда и лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

работники, отнесенные к 1 и 2 категории пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Можно ли переносить или делить отпуск

Если учитель попал в больницу во время каникул и его ежегодного отпуска, то его могут перенести (на другое каникулярное время) или продлить.

В каких еще случаях переносят часть отпуска? Педагог может перенести или продлить отпуск по таким причинам:

временной нетрудоспособности,

выполнение общественных или государственных обязанностей,

беременности и родов,

совпадения ежегодного отпуска с отпуском в связи с обучением,

несвоевременно выплачены “отпускные” (за три дня до начала отпуска).

Кроме того, ежегодный отпуск по просьбе работника могут разделить на части любой продолжительности, но основная непрерывная его часть должна составлять не менее 14 дней.

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Все части отпуска должны быть использованы в течение рабочего года.

Можно ли вовсе отказаться от отпуска

Если работник отказывается использовать отпуск, то работодатель имеет право в пределах, установленных графиком отпусков, без заявления работника издать приказ о предоставлении ему отпуска.

Отпуск учитель может не брать, но лишь 2 года подряд. Дальше – это запрещено.

Сколько может длиться неоплаченный отпуск? Отпуск без сохранения заработной платы бывает:

обязательный;

по соглашению сторон (до 15 календарных дней в году);

Инициировать оформление отпуска без сохранения зарплаты имеет право исключительно работник.

К слову, мы уже рассказывали, от чего зависит продолжительность отпуска для учителей, когда можно его брать и как на количество дней отдыха влияет. Об этом – читайте в статье.