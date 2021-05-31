Как педагогам взять отпуск: его виды, условия предоставления и компенсации

Каждый работник образования имеет законное право на ежегодный или любой другой отпуск. От чего зависит ее продолжительность, когда можно его брать, какие есть виды отпусков и компенсация – читайте в материале.

Эксперт по праву Инна Маниленко отметила, что в сфере отпусков главным документом является Кодекс законов о труде Украины. Она рассказала порядок предоставления отпусков педагогам.

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Так, постановление правительства определяет особый порядок предоставления ежегодного основного отпуска педагогическим работникам продолжительностью до 56 календарных дней.

Какие есть виды отпусков для педагогов

Ежегодные отпуска .

. Отпуск для подготовки участия в соревнованиях (предоставляется учителям, которые принимают участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях).

(предоставляется учителям, которые принимают участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях). Творческий отпуск (предоставляется педагогам для окончания диссертационных работ, написания учебников и тому подобное).

(предоставляется педагогам для окончания диссертационных работ, написания учебников и тому подобное). Социальные отпуска (предоставляются в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком до 3-летнего возраста и прочее).

(предоставляются в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком до 3-летнего возраста и прочее). Отпуска без сохранения зарплаты :

– предоставляются матери или отцу, который воспитывает детей сам/ сама, имеет двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью,

– мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске,

– лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной,

– пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы,

– работникам по уходу за больным родным,

– лицам, которые женятся и тому подобное.

: – предоставляются матери или отцу, который воспитывает детей сам/ сама, имеет двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, – мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, – лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, – пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы, – работникам по уходу за больным родным, – лицам, которые женятся и тому подобное. Дополнительные отпуска в связи с обучением.

Эксперт отметила, что ежегодные отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дня предоставляются за отработанный рабочий год.

В то же время руководителям учебных заведений и педагогам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней.

А дополнительный отпуск предоставляется за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней. Также дополнительный отпуск можно получить за особый характер труда.

Как стаж работы влияет на отпуск

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются:

время фактической работы в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы и зарплата полностью или частично;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы и ему выплачивалась помощь по государственному социальному страхованию;

время, когда работник фактически не работал, но за ним не сохранялось место работы и ему выплачивалась заработная плата;

время обучения с отрывом от производства продолжительностью менее 10 месяцев на дневных отделениях профессионально-технических учебных заведений;

время обучения новым профессиям лиц, уволенных в связи с изменениями организации производства и труда;

другие периоды работы, предусмотренные законодательством.

Инна Маниленко обращает внимание на то, что собственник или уполномоченный им орган обязан вести учет отпусков педагогических работников.

Руководящим учреждений образования и педагогам ежегодные отпуска полной продолжительности в первый и последующие рабочие годы предоставляются в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

Кроме того, ежегодный отпуск можно перенести или продлить, если:

работник временно будет нетрудоспособным,

работник исполнял государственные или общественные обязанности,

наступил срок отпуска по беременности и родам,

ежегодный отпуск совпадает с отпуском в связи с учебой.

Так, ежегодный отпуск по просьбе работника могут разделить на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не меньше 14 календарных дней.

Алгоритм предоставления ежегодного отпуска:

Уведомить работника о начале отпуска. Получить от работника заявление о предоставлении отпуска. Издать приказ о предоставлении отпуска. Заполнить табель учета рабочего времени. Выплатить работнику заработную плату за время отпуска. Занести информацию о предоставлении отпуска в личную карточку П2.

Добавим, что зарплата работникам за время отпуска выплачивается не позднее чем за 3 дня до ее начала.

Компенсация за отпуск

В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или несовершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А.