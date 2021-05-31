Как педагогам взять отпуск: его виды, условия предоставления и компенсации

Каждый работник образования имеет законное право на ежегодный или любой другой отпуск. От чего зависит ее продолжительность, когда можно его брать, какие есть виды отпусков и компенсация – читайте в материале.
Эксперт по праву Инна Маниленко отметила, что в сфере отпусков главным документом является Кодекс законов о труде Украины. Она рассказала порядок предоставления отпусков педагогам.
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Так, постановление правительства определяет особый порядок предоставления ежегодного основного отпуска педагогическим работникам продолжительностью до 56 календарных дней.
Какие есть виды отпусков для педагогов
- Ежегодные отпуска.
- Отпуск для подготовки участия в соревнованиях (предоставляется учителям, которые принимают участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях).
- Творческий отпуск (предоставляется педагогам для окончания диссертационных работ, написания учебников и тому подобное).
- Социальные отпуска (предоставляются в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком до 3-летнего возраста и прочее).
- Отпуска без сохранения зарплаты:
– предоставляются матери или отцу, который воспитывает детей сам/ сама, имеет двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью,
– мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске,
– лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной,
– пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы,
– работникам по уходу за больным родным,
– лицам, которые женятся и тому подобное.
- Дополнительные отпуска в связи с обучением.
Эксперт отметила, что ежегодные отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дня предоставляются за отработанный рабочий год.
В то же время руководителям учебных заведений и педагогам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней.
А дополнительный отпуск предоставляется за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней. Также дополнительный отпуск можно получить за особый характер труда.
Как стаж работы влияет на отпуск
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются:
- время фактической работы в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы и зарплата полностью или частично;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы и ему выплачивалась помощь по государственному социальному страхованию;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним не сохранялось место работы и ему выплачивалась заработная плата;
- время обучения с отрывом от производства продолжительностью менее 10 месяцев на дневных отделениях профессионально-технических учебных заведений;
- время обучения новым профессиям лиц, уволенных в связи с изменениями организации производства и труда;
- другие периоды работы, предусмотренные законодательством.
Инна Маниленко обращает внимание на то, что собственник или уполномоченный им орган обязан вести учет отпусков педагогических работников.
Руководящим учреждений образования и педагогам ежегодные отпуска полной продолжительности в первый и последующие рабочие годы предоставляются в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.
Кроме того, ежегодный отпуск можно перенести или продлить, если:
- работник временно будет нетрудоспособным,
- работник исполнял государственные или общественные обязанности,
- наступил срок отпуска по беременности и родам,
- ежегодный отпуск совпадает с отпуском в связи с учебой.
Так, ежегодный отпуск по просьбе работника могут разделить на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не меньше 14 календарных дней.
Алгоритм предоставления ежегодного отпуска:
- Уведомить работника о начале отпуска.
- Получить от работника заявление о предоставлении отпуска.
- Издать приказ о предоставлении отпуска.
- Заполнить табель учета рабочего времени.
- Выплатить работнику заработную плату за время отпуска.
- Занести информацию о предоставлении отпуска в личную карточку П2.
Добавим, что зарплата работникам за время отпуска выплачивается не позднее чем за 3 дня до ее начала.
Компенсация за отпуск
В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или несовершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А.