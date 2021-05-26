Как отпраздновать с учениками завершение учебного года: 7 теплых идей

Учебный год уже подходит к концу, и ученикам осталось учиться несколько дней или недель. Все уже хотят отдыха и летних каникул. А учитель уже через некоторое время начнет скучать по своим ученикам. Поэтому, советуем устройте для учащихся настоящий праздник на конец года.

Эксперты поделились активностями и идеями, которые помогут ученикам завершить учебный год на позитивной ноте.

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Как отпраздновать с учениками конец обучения

Напишите ученикам письмо благодарности

Конечно, дети не всегда хорошо себя вели, однако учителя имеют за что похвалить каждого ребенка – за активность, настойчивость в учебе, послушание, любознательность или даже неусидчивость.

Ваши ученики должны знать, что вы их любите и внимательны к их делам. Если времени на это нет – напечатайте и разложите по конвертам один универсальный текст, но детям приятнее будет получить эксклюзивное поздравление от учителя.

Поиграйте или проведите квест

Дети всегда любят весело проводить время. Особенно в конце учебного года, когда сил и настроения уже почти не осталось.

Есть замечательная активность, от которой в восторге ученики всех классов – квест. Ведь дети всегда готовы раскрывать тайны, отгадывать загадки и бороться за победу. А школьный квест – это отличный шанс еще раз окунуться в школьную атмосферу.

Устройте фотосессию

Провести замечательную фотосессию можно и на территории школы или даже в классе. Или же можно выбрать необычную локацию: столовую, спортзал или кабинет трудового обучения. Такие фото дети будут хранить на память,

И не забудьте об интересных фотозонах, например, создайте небольшую физическую или химическую лабораторию, чтобы дети почувствовали себя учеными.



Фотосессия с учениками в школе / Фото Pinterest

А любители соцсетей могут придумайте уникальный хэштег своего класса, чтобы потом легко находить фотографии одноклассников в сети.

Подготовьте план действий на лето

Летний отдых должен быть насыщенным, поэтому его следует тщательно спланировать. Поэтому, учитель может помочь детям организовать свой летний отдых.

Предложите им написать план, в который они могут внести все свои мечты и ожидания. Пусть они пишут о том, чего они действительно хотят. А в начале следующего года спросите, все ли свершилось.

Устройте час воспоминаний

Во время последней классного часа можно вспомнить лучшие и самые курьезные ситуации из учебного года. Раздайте всем ученикам яркие стикеры, на которых они могут написать несколько слов о моментах, что им запомнились больше всего.



Учитель с учениками вспоминает их школьные истории / Фото assets.isu

Впоследствии такие стикеры можно наклеить на доску или флипчарт или сложить в специальную коробку воспоминаний. Детям будет интересно поделиться собственными воспоминаниями и весело провести время за разговорами.

Создайте видео-визитку или гимн класса

В такое время творчество поможет сплотить класс и выдать ценный "продукт" на долгую память. Предложите ученикам создать неформальную видео-визитку своего класса.

Так, одна часть детей может быть задействована в написании сценария, другая – в монтаже видео. Возможно ученики, которые играют на музыкальных инструментах, захотят записать саундтрек к видео и тому подобное. Готовым видео можно поделиться с родными или в соцсетях.

Запланируйте летнюю встречу

Не обязательно забывать об одноклассниках до 1 сентября. Предложите ученикам и их родителям запланировать место для летней встречи.

Можно найти фотографии мест будущей встречи и визуализировать ожидание. Такая встреча посреди лета точно понравится всем детям и поднимет настроение.

К слову, школы в нескольких городах Украины решили продлить срок учебного года на июнь для школьников. В каких областях школы продолжили обучение на лето – читайте в материале.