Все дети с нетерпением ждут празднования Нового года, но в этом году карантин внес свои коррективы. Некоторые школы продлили обучение до 31 декабря, а некоторые ученики будут учить вплоть до 6 января, а во время локдауна уйдут на каникулы. Но долгое обучение не повод не создать для детей праздник.

Во время карантина сейчас запрещено проведение спектаклей, праздников или концертов с участием детей из более чем одного класса и присутствие посетителей. Так как же праздновать Новый год в школе? Издание "На урок" подготовило несколько интересных идей.

Интересно Когда ученики и студенты вернутся к учебе после каникул: ответ Шкарлета

Поэтому, даже во время карантина также можно весело и безопасно отметить праздники в любых условиях. Главное – желание и креативный подход.

5 идей для празднования Нового года во время карантина

Новогодний онлайн-фестиваль

Раньше новогоднее празднование объединяло несколько классов, но сейчас это делать опасно. Впрочем, возможность поздравить сразу несколько классов все равно есть – это можно сделать онлайн.

Предлагаем вместе с учениками придумайте яркий новогодний номер, который должна увидеть вся школа. Например, это может быть праздничный танец, интересная сценка, веселая песня и тому подобное. Их можно записать заранее и передать коллегам, чтобы они показали эти видео ученикам во время празднования.

Или же устройте настоящий челлендж – предложите ученикам во время совместного праздника найти в интернете новогодние стихи или загадки и продекламировать их. Также можно просто в прямом эфире устроить марафон пожеланий друг другу или школе в целом.

Праздничная фотосессия

Создайте в кабинете класса или в коридоре яркую фотозону, где дети смогут сделать фотографии, которые потом выложат в соцсети с соответствующим хэштегом. Для этого возьмите побольше разноцветного дождика, фольги и блесток. А чтобы было еще интереснее, предложите детям создать украшения.

А привлечь к фотосессии можно всю школу: каждый класс может создать свою фотозону, сделать фотографии и выложить их в школьную группу в соцсетях.



Новогодняя фотозона в школе / Фото vdomadobre

Веселая вечеринка

Так, общешкольные празднования запрещены, но это не значит, что не стоит веселиться. Да, вы можете включать на переменах рождественские песни и устраивать веселые танцы.

К примеру, изучите короткий танец и предложите ученикам повторять движения за вами. А чтобы усложнить задачу, можно предупредить, что музыка в любой момент прервется, а дети должны замереть в танцевальных позах.

Кроме того, улучшить настроение смогут тематические видео, посвященные празднованию дня святого Николая, Рождества и Нового года. А в конце праздника можно устроить марафон новогодних историй.

Мастер-класс

Дети будут увлечены совместным созданием в школе интересных поделок. Поэтому можно провести праздничный мастер-класс, во время которого ученики создадут, например, снежный шар.

А чтобы мастер-класс прошел интереснее, предложите детям сначала пройти коротенький квест. Для этого подготовьте перечень вопросов, связанных с праздниками, и спрячьте их в классе. Каждый вопрос будет вести к другому, к тому же дети могут постепенно находить необходимые для поделки элементы.

Читайте также Как будут работать школы и садики во время локдауна в январе: рекомендации эксперта

Письмо в будущее

Этот год был непростым не только для учителей, но и для учеников. Но надеемся, что следующий будет лучше. Поэтому предложите ученикам помечтать об этом вместе.

Возьмите обычную коробку и украсьте ее (дождиком, наклейками и тому подобное), а потом предложите детям написать на листках и спрятать туда свои мечты и желания на следующий год. Все мечты собираются в коробку, которая торжественно закрывается до следующего года.

Также можно создать в классе "Доску желаний" – закрепите на стене обычный ватман, на который школьники будут цеплять наклейки с пожеланиями. А еще можно записать видео с упоминаниями о лучших событиях 2020 года, вместе придумать новогоднюю историю, записать праздничные видеопоздравления и тому подобное.