Как отпраздновать День святого Николая в классе: 10 ярких идей

Все дети с нетерпением ждут дня святого Николая, чтобы найти под подушкой заветный подарок. И очень важно продлить ощущение праздника и во время учебы в школе.

Но не думайте, что организовать праздник в классе – это сложно и неудобно. Ниже обнародованы 10 простых и интересных идей, которые помогут создать в классе маленький праздник ко Дню святого Николая.

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Идеи, как отпраздновать День святого Николая в классе

Адвент-календарь

Это календарь обратного отсчета времени до определенного события, обычно его делают за месяц или неделю до праздника. Каждое число – это определенное задание, которое необходимо выполнить.

Свои задания вы можете оформить, например, на бумажных лентах, в виде снежинок, положить в конверты, шкатулки, сделать в виде маленьких Николайчиков. Все зависит от вашей фантазии и технических возможностей.

Задания на каждый день могут быть такие:

просмотрите с одноклассниками любимый фрагмент фильма "Один дома" и расскажите продолжение своими словами;

поработайте творчески: украсьте классную комнату собственноручно созданной гирляндой;

на уроке дизайна и технологий приготовьте подарки своим родным и близким;

посмотрите мастер-класс и создайте украшения из пластиковых стаканчиков для елки;

всем классом выучите новогоднюю песенку;

в социальной сети запустите челлендж #поздравьдруга и тому подобное.

Выполнение подобных заданий поможет детям настроиться на атмосферу праздника, сплотиться и почувствовать единство. Обязательно учтите, что одним из заданий должно быть написание письма Святому Николаю.



Пример адвент-календаря для детей / Фото workingmama

Утренний круг

Перед праздником посвятите этому утренний круг: вспомните об историческом прошлом, связанном с Днем святого Николая, объясните, что раньше получали подарки только послушные детки, а все остальные – розгу. Ведь подарок от Николая был вознаграждением за хорошие дела.

Заранее попросите нескольких учеников подготовить тематические стишки или принести с собой книги со сказками, в которых описывается процесс празднования Дня святого Николая.

Виртуальное путешествие

Дети любят путешествовать и узнавать что-то новое, и когда нет возможности физически посещать какие-то места, то это можно сделали в онлайне. Выделите урок внеклассного чтения для виртуального путешествия в поисках интересных фактов об этом празднике и традициях празднования в других странах.

Вы можете использовать QR-коды. Чтобы ученик получил такой код и доступ к информации, предложите отгадать загадки, продолжить знакомый стих и тому подобное. Вы сможете обобщить знания по определенной теме и параллельно путешествовать по праздничным локациям.

Квесты

Это всегда интересно и весело для учеников. Квесты могут быть как виртуальные – созданные с помощью различных онлайн-приложений, так и реализованы в пределах классной комнаты или школы.

Например, в виртуальном квесте учитель может совместить задание с любыми школьными предметами и проверить уровень знаний и находчивость детей.

А квест в классной комнате будет актуальным для небольших коллективов (до 15 учеников). А если вы поделитесь на две команды, работать станет максимально интересно. В кабинете есть возможность спрятать подсказки и задания, которые помогут ученикам продвигаться вперед, чтобы достичь своей цели.

На условных остановках можно предложить задачи развлекательного характера: потанцевать под музыку, рассказать стихотворение, нарисовать рисунок и тому подобное.

Если класс большой и квест проводится в рамках школы, не забывайте перед началом работы провести инструкцию с учениками: предупредите их о том, что у других сейчас уроки и необходимо с уважением относиться к учителям и друзьям.

И обязательно вознаграждайте всех игроков. Даже если дети работали в двух разных группах и победила одна из них, подарок дайте обеим командам. Святой Николай щедр – он вознаграждает за потраченные усилия.

Ниже несколько примеров онлайн-квестов "В поисках святого Николая" от "Всеосвіти" – это увлекательная игра с интересным сюжетом и заданиями разной сложности. Выбирайте любую возрастную категорию:

1 Часть, 6 – 7 лет – ищите по этой ссылке.

2 Часть. 6 – 8 лет – ищите по этой ссылке.

3 Часть. 7 – 10 лет: Начальная и средняя школа – ищите по этой ссылке.

Новая традиция

Попробуйте в праздничный день инициировать новую традицию, которая будет касаться только вашего класса и этой даты. Например, предложите ученикам каждый год, 19 декабря, приносить в школу по мандаринке или делать совместное фото на улице. Обсудите несколько идей с учениками и выберите то, что всем нравится.

Творческое коллективное дело

Создайте в этот день что-то общее. Например:

огромную открытку;

тематический лэпбук (раскладная папка, содержащая ниши и крепления для разнообразного материала);

поделку из природного материала. Например, елку из макаронных изделий или шишек;

яркий пазл и тому подобное.



Поделки учеников ко Дню святого Николая / Фото zosh6.sumy.ua

Спектакль

В интернете есть множество сценариев театрализованных представлений на соответствующую тематику. Поэтому предложите ученикам в определенный день принести одну-две необычные вещи или какие-то аксессуары. Сложите все это на одной парте и раздайте листочки со списком действующих лиц и соответствующих реплик. Позвольте ученикам самостоятельно поделить роли и перечитать сценарий, а из одежды и аксессуаров создать соответствующий наряд.

Конечно, во время такого наскоро организованного спектакля дети будут забывать часть слов, придумывать что-то свое, но это еще больше будет веселить детей.

Тематический час к празднику

Также можно провести к празднику тематический час. Вспоминая о святом Николае, учитель может рассказать о поведении, об отношениях между учениками и результатах положительных и отрицательных действий.

Анализ определенных ситуаций поможет проанализировать проблемы, которые, возможно, возникли в классном коллективе, и найти пути их решения.

Сторителинг

Ученикам всегда есть, что интересного и увлекательного рассказать. К тому же большинству детей нравится быть в центре внимания. Поэтому возьмите микрофон и предложите на каждом уроке выделять 5 минут для сторителлинга – пусть ученики рассказывают о лучших подарках, о мечтах и ожиданиях, впечатлениях и эмоциях.

Праздник святого Николая – это день, который дает возможность каждому рассказать собственную, особую историю.

Подарки

И не стоит оставлять учеников в этот день без подарков от святого Николая. Это может быть что-то простое – магнит, открытка, сладости, орешки, книги. Цена подарка не важна, главное – подача.

Разложите подарки, когда ученики пойдут в столовую, на физкультуру или будут на уроке в другом кабинете. Не кладите банально на парту – спрячьте в нишу под партой, прикрепите скотчем под стул, положите возле портфелика и тому подобное. И как только ученики получат подарки, сделайте совместное фото или видео на память о прекрасном школьном дне.