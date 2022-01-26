МОН направило учебным заведениям письма, в которых говорится, что школы, колледжи, техникумы и вузы следует перевести на дистанционное обучение минимум на две недели.

К теме Все школы и вузы Львовщины перевели на дистанционное обучение

Однако дистанционное обучение в школах касается только учеников 5 – 11 классов.

Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1 – 4 классов школ разрешается,

– заявили в МОН.

Где ученики уже перешли на дистанционку

Львов – с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделю – до 7 февраля. Заведения внешкольного образования тоже ушли на карантин.

– с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделю – до 7 февраля. Заведения внешкольного образования тоже ушли на карантин. Ивано-Франковск – с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские садики и 1 – 4 классы школ работают в обычном режиме.

– с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские садики и 1 – 4 классы школ работают в обычном режиме. Черновцы – с 24 января по 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия будут продолжаться до 7 февраля.

– с 24 января по 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия будут продолжаться до 7 февраля. Суммы – ученики 5 – 11 классов и воспитанники заведений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы.

– ученики 5 – 11 классов и воспитанники заведений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы. Херсон – школы области с 27 января учеников 1 – 11 классов переводят на дистанционку по меньшей мере на 10 дней.

– школы области с 27 января учеников 1 – 11 классов переводят на дистанционку по меньшей мере на 10 дней. Тернополь – ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме.

– ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме. Чернигов – с 26 января школы, кроме учеников 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение.

– с 26 января школы, кроме учеников 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение. Ровно – школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч детей и 260 учителей болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

– школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч детей и 260 учителей болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Волынь – с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и заведениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия будут продолжаться с 26 января по 6 февраля для учеников 5 – 11 классов.

– с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и заведениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия будут продолжаться с 26 января по 6 февраля для учеников 5 – 11 классов. Закарпатье – комиссия ТЕБ и ЧС будет рекомендовать перевести обучение в школах на дистанционку. На онлайн-обучение уже перешли все школы Ужгорода, а также Виноградовской и Великолучковской ОТО.

Что известно о рекомендациях МОН

МОН рекомендует перевести на дистанционку:

учеников 5 – 11 классов на по меньшей мере две недели;

техникумы – на дистанционное или смешанное обучение;

вузы и колледжи – на дистанционку с 27 января по 25 февраля 2022 года.

К слову, за минувшие сутки, 25 января, в Украине зарегистрировали более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных коронавирусом обнаружили на Прикарпатье, в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях. Статистику заболеваемости по регионам – смотрите в статье.