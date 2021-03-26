Для учащихся 4 и 9 классов отменили ГИА из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Зато ученики 11 класса будут составлять ГИА в форме ВНО.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга рассказал, что законодательством определено норму об обязательном прохождении ГИА для учеников 11 класса в форме ВНО.

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По его словам, законом установлено, что ГИА должна осуществляться в форме внешнего независимого оценивания, кроме некоторых случаев, определенных законодательством.

Это означает, что приказом Минобразования вопрос о ГИА для учеников 11 класса решить невозможно. Это может быть исключительно принят соответствующий закон,

– заявил министр.

Шкарлет добавил, что МОН обратилось к президенту Украины с инициативой ввести законопроект для упорядочения вопросов прохождения учеником 11 класса ГИА в форме ВНО.

Что известно об отмене ГИА для 4 и 9 классов

Минобразования освободило от прохождения ГИА учеников 4 и 9 классов в 2021 году. Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться и посещать школу.

Речь идет о тех детях, которые учатся в красных зонах, и не имеют возможности учиться в полноформатном режиме,

– заверил министр.

Что будет вместо ГИА для учеников 4 и 9 классов? Сергей Шкарлет заверил, что альтернативой ГИА для школьников сегодня являются текущие результаты контроля знаний. То есть ученикам будут выставят итоговые оценки в школе, без прохождения ГИА.

Добавим, что несмотря на отмену ГИА, ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку, по словам министра образования, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.