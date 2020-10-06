Участникам пробного ВНО в 2020 году до сих пор не вернули все средства. Сейчас деньги уже получили 149 842 человека, а это 68,5% от общего количества.

Выплаты участникам пробного ВНО-2020 продлятся до 1 декабря этого года, передают в Украинском центре оценивания качества образования.

Интересно Когда будет проходить ВНО в 2021 году: известны даты тестирования по всем предметам

Как получить средства?

Для того чтобы получить средства, уплаченные за проведение пробного ВНО-2020, нужно выполнить следующие действия:

Войти на сервис определения результатов, проверить там актуальность заполненной информации , в частности действителен ли номер телефона, который был указан при регистрации на пробное ВНО-2020.



, в частности действителен ли номер телефона, который был указан при регистрации на пробное ВНО-2020. К слову, этот номер телефона должен быть привязан к карте ПриватБанка, владельцем которой является участник пробного ВНО-2020. При необходимости следует внести изменения. После этого участник сможет получить средства в течение двух недель.

Заметьте, что на сервисе определения результатов должны быть правильно указаны фамилия, имя, отчество участника/участницы, а также предоставлен только один номер мобильного телефона.

Если на сервисе определения результатов показано, что участник пробного ВНО уже получил средства, но он не знает о денежных поступлениях, стоит обратиться в любое отделение ПриватБанка: вероятнее всего, участник просто давно не пользовался своей картой.

В УЦОКО отметили, что указанные действия можно будет выполнить не позднее 30 ноября 2020 года. После этого срока получить обратно свои деньги будет невозможно.

К слову, цена пробного ВНО в 2020 году была от 138 до 150 гривен, в зависимости от региона участника, который на него зарегистрировался. В стоимость входили услуги по разработке тестовых заданий, макетированию, тиражированию и отправке тестовых тетрадей. Зато "настоящее" ВНО в Украине является бесплатным.

Сколько абитуриенты заплатили за пробное ВНО? Участники пробного ВНО оплатили государству в целом 53 миллиона гривен.