За первую неделю с тех пор, как начался возврат денег за отмененное пробное ВНО, свои средства уже получила половина участников. Более 110 тысячам зарегистрированных участников уже вернули совокупно 27 миллионов гривен.

Деньги за пробное ВНО, которое так и не провели в этом году, получили уже 110 тысяч 554 участника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сумма возвращенных средств – 27 миллионов 354 тысячи гривен, что составляет 52,15% от общей суммы (52 миллиона 450 тысяч гривен)", – отметили в Минфине.

Там также добавили, что средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в Приватбанк для их возвращения 218 663 тысячам участников.

Важно знать. Средства, уплаченные за пробное внешнее независимое оценивание будут возвращать участникам тестирования с 1 июля до 1 декабря 2020 года через отделения "Приватбанка". После этого срока получить обратно свои деньги будет невозможно.

Как вернуть деньги за пробное ВНО:

Украинский центр оценивания качества образования сформировал и передал базу данных МОН . В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеется и другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы подлежащие возврату).

. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеется и другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы подлежащие возврату). МОН до 1 июля 2020 года передал эту базу "Приватбанку".

Если участник пробного ВНО является клиентом "Приватбанка" , банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

, банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и Если у участника пробного ВНО нет счета в "Приватбанке", то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карту и перечислил на нее денежные средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, подтверждающий личность.

Обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Цена пробного ВНО в 2020 году была от 138 до 150 гривен, в зависимости от региона участника, который на нем зарегистрировался. В стоимость входили услуги по разработке тестовых заданий, макетированию, тиражированию и отправке тестовых тетрадей. "Настоящее" ВНО в Украине является бесплатным.

Сколько абитуриенты заплатили за пробное ВНО

Участники пробного ВНО оплатили государству всего 53 миллиона гривен. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.