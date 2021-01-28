Журналисты 24 канала подготовили для читателей важные новости, которые произошли на этой неделе в сфере образования. В частности, читайте об отмене нового украинского правописания и скандале с преподавательницей университета Драгоманова Евгенией Бильченко. В этом материале собраны все самые интересные события за неделю – с 25 по 29 января.

Источник: 24 канал

Отмена нового правописания

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск и отменил постановление о вопросах украинского правописания, которым была одобрена новая редакция правописания.

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Кто подал иск? Иск в 2019 году подала мама ученицы 7 класса, которая действовала в интересах своей дочери. Еще одним истцом в этом деле выступила ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка).

Какое решение принял суд? Адвокат отметил, что основанием иска было то, что у правительства нет компетенции изменять правописание. Поэтому ОАСК отменил решение о новом правописании.

Это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Кроме того, при рассмотрении выяснилось, что языковая комиссия имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством,

– написал Ильченко.

Пресс-служба суда эту информацию подтвердила. "В ходе рассмотрения дела суд установил, что правительство при принятии указанного постановления действовало за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление "Вопросы украинского правописания", – указано на сайте ОАСК.

Но в Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева, которое удовлетворило этот иск. Все детали и примеры нового правописания – читайте по ссылке.

Скандал с преподавательницей Бильченко

Профессор университета Драгоманова Евгения Бильченко публично раскритиковала новый закон о языке. Она написала о нем так: "Только звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии".

Впоследствии преподавательница обнародовала целый ряд скандальных заявлений как "представитель российской цивилизации". Так, Бильченко назвала Украину тоталитарным государством. Она отметила, что украинской властью руководят "уличные этнорадикалы", занимающиеся "фашизмом" и "Бухенвальдом".



Евгения Бильченко / Фото РБК-Украина

Кроме того, преподаватель университета Драгоманова в 2018 году выступала на канале подконтрольных России боевиков. Ее представили как "активистку Майдана", которая резко изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.

Студенческое сообщество осуждает позицию преподавательницы и требует уволить ее. В МОН говорят, что таких полномочий не имеют. 28 января должно быть заседание Ученого совета, на котором рассмотрят этот вопрос.

Интересно, что бывшие студенты вуза вспоминают, что раньше у Бильченко была проукраинская позиция, она активно участвовала в Евромайдане и помогала военнослужащим. Больше об этом – читайте по ссылке.

Другие скандалы и инциденты в сфере образования

Учительница в Днепре рассказывает ученикам, что россияне убивают украинцев

В Днепровской школе №137 вспыхнул скандал. Там родители учеников требуют отстранить от работы учительницу Викторию Жданову за ее проукраинскую позицию. Педагог рассказывает детям о том, что Россия – страна-агрессор, а россияне убивают украинцев.

В то же время директор школы признается, что к преподавателю претензий с профессиональной точки зрения нет. Учебный процесс организован правильно, а на своих уроках она придерживается государственной политики и ничего не нарушает.

Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс,

– рассказывает директор.

Больше об этой ситуации – читайте здесь.

Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории по иску Портнова

Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть семь учебников по истории Украины по освещению событий Революции Достоинства. Удовлетворили иск заместителя руководителя администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Почему Портнов подал в суд? По его словам, в учебниках история с 2013 года излагается односторонне и с придумыванием фактов, а также содержит манипулирование фактами и признаки искажения информации и событий, происходивших в период 2013-2014 годов.

О каких школьных учебниках говорится и что известно об Андрее Портнове – читайте в материале.

Учительнице, которая не носила маску в школе, отменили штраф

На Ровненщине суд обязал учительницу, которая отказалась носить маску в школе, оплатить штраф. Но она подала апелляцию и выиграла суд. Поэтому, ее штраф на сумму 17 тысяч гривен отменили.

Сейчас педагог все равно отказалась надевать защитную маску или щиток. "Я христианка и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть – это смерть", – заявила она.

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Ученик пережил клиническую смерть на уроке

В Запорожье во время урока физкультуры у 17-летнего школьника остановилось сердце. До приезда скорой парень уже не дышал, однако медикам удалось его реанимировать. Врачи боролись за его жизнь 40 минут.

В больнице отмечают, что пока прогнозы делать еще рано, а парень находится в реанимации. Больше об этом – читайте здесь.

Коронавирус и очное обучение в школах

С 25 января в Украине не продлили локдаун, однако пока действует адаптивный карантин. Но детские садики и школы могут работать в обычном режиме. Сейчас большинство школ уже начали образовательный процесс в очном формате, но с частичным использованием смешанной и дистанционной форм.

Где началось очное обучение? В МОН рассказали, что за парты вернулись почти все ученики в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.

Также от 91 до 99% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской и Николаевской областях. Но в самом Николаеве, Херсонской, Винницкой и Харьковской областях будут учиться очно только ученики 1 – 4, 9 и 11 классов, остальные – по смешанной форме).

А от 58% до 70% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

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Где учатся смешанно или дистанционно? На Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. А в Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки очно, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В то же время в Ровненской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.

В частности, в Киеве также возобновилось очное обучение для учеников. Сейчас в столице все школы и детские садики работают, а на карантин не закрыто ни одно из учебных заведений. На карантин пошел только один класс, а среди садиков временно закрыты 38 групп в 34 учреждениях.

Сколько в Киеве учеников и учителей заболели коронавирусом? По словам Кличко, в столице сейчас 108 школьников и 89 учителей болеют COVID-19.

Как ученикам не заразиться гриппом и COVID-19: советы Минздрава

избегайте контакта с лицами, у кототых есть проявления гриппозной инфекции;

ограничьте посещение мест большого скопления людей;

часто проветривайте помещение;

часто мойте руки с мылом;

не прикасайтесь к глазам, носу, рту немытыми руками;

избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;

прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;

если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канала

Добавим, что школы вернулись к мультипрофильному питанию. Теперь ученики снова могут выбирать блюда из двух-трех предложенных. Чем кормят школьников – читайте в материале.

Решение об образовании

К слову, в Киеве меняется оплата за детский садик. Так, уже в 2021 году родители будут полностью оплачивать питание детей в детских садах. Однако деньги на ремонт и оборудование сдавать уже не будут.

Но в КГГА добавили, что это не касается льготных категорий детей, количество которых ежегодно растет. Их питание, как и раньше, будет полностью оплачиваться из столичного бюджета. В то же время городские средства будут переориентированы на дезинфекцию, ремонт, обеспечение садиков воспитателями и всем необходимым.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стипендиях участникам ВНО за лучшие баллы, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за границей.

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ВНО в 2021 году для выпускников

С 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания.

Сейчас разработано несколько вариантов проведения ВНО:

в полноформатном режиме;

как государственную итоговую аттестацию в форме ВНО;

как ГИА в учебных заведениях.

"Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Окончательное решение будет принято в марте на заседании Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций", – отмечает Шкарлет.

Будут ли сдавать ВНО ученики 9 классов? Государственная итоговая аттестация для учащихся 9 классов может осуществляться в форме ВНО. Но такая норма может войти в действие только с 2027 года.

В частности, что до 2030 года предлагают сделать:

Предлагается ввести ГИА по стандартизированному инструменту сначала для выпускников 4-х классов, а потом уже для учащихся 9-х классов.

Также для 9-х классов предлагают внедрять такой формат аттестации не сразу по всем предметам, а постепенно по определенным отраслям – первый год по культурно-литературной области, в следующем году по общественно-гуманитарной и тому подобное.

К слову, в Украине завершилась регистрация на пробное ВНО в 2021 году. Сейчас зарегистрировалось почти 140 тысяч украинских выпускников. Больше всего участников, изъявивших желание пройти пробное тестирование, зарегистрировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Какие предметы выбрали – читайте в материале.