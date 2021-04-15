Верховная Рада освободила выпускников 11 классов от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации в 2021 году.

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Выпускникам разрешили не сдавать ГИА из-за карантина и пандемии коронавируса. Решение одобрили 298 народных депутатов.

Однако ГИА можно сдавать по желанию. Закон также предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть 3 варианта:

с помощью годового оценивания;

через государственную итоговую аттестацию;

через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Ранее от прохождения ГИА освободили учеников 4 и 9 классов. Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться в школах очно.

Но ВНО для поступления в учреждения высшего образования остается обязательным. Так, для абитуриентов, которые планируют поступать в вузы, ВНО будут проводить в установленные сроки.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Новости в высшем образовании

Иностранные вузы могут открыть филиалы в Украине

12 апреля правительство подписало постановление о том, что иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине.

Студенты в Украине смогут учиться в лучших университетах мира. Осуществление образовательной деятельности будет осуществляться на основании разрешения, которое будет выдавать МОН.

Какие требования к иностранным университетам:

По решению правительства, иностранный вуз во время подачи документов на открытие филиала должно входить в один из международных рейтингов и занимать при этом место не ниже 3000.

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Каким вузам запрещено открывать филиалы в Украине? Не будет предоставляться разрешение на открытие такого филиала для иностранного вуза, который является:

юридическим лицом с иностранными инвестициями России;

юридическим лицом, зарегистрированным на территории России;

конечный бенефициарный владелец которой является резидентом России.

Рейтинг 100 лучших факультетов Украины

Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших факультетов. Так, в пяти номинациях лучшими оказались факультеты КНУ им. Тараса Шевченко, в четырех – КПИ им. Игоря Сикорского. Они оба представлены в рейтинге по 16 раз.

А в сегменте общественных наук первое место получил социологический факультет Харьковский национальный университет им. Каразина. В общем, этот вуз представлен в рейтинге 14 раз.

В рейтинге фигурируют 25 университетов из восьми городов Украины, в том числе два – частные. 90% лучших факультетов расположены в Киеве, Львове и Харькове.

Читайте рейтинг факультетов в вузах Киева, Львова и Харькова – по этой ссылке.

Скандалы в учебных заведениях

Хорошо, что есть Путин, – скандал с доцентом вуза в Харькове

В сети разгорелся скандал из-за высказываний доцента и преподавательницы Харьковской государственной академии культуры Натальи Семейкиной. Она заявила, что на войну на Донбассе Владимир Путин отправил войска для защиты русскоязычных.

А куда лезут не русскоязычные?... Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют,

– сказала Семейкина.

Скриншот сообщения и комментарии Натальи Семейкиной

В Ровно тренеры по плаванию бьют детей на занятиях

В Ровно в полицию поступила жалоба от 5 родителей, чьи дети посещают одну из спортивных школ.

Родители обвиняют двух женщин-тренеров в использовании неприемлемых методов тренировки и воспитания детей. Так, преподавательницы по плаванию якобы нанесли телесные повреждения детям.

Директор лицея в Сосновке извинилась за буллинг учеников

Директор лицея №2 в Сосновке Наталья Щербань оскорбила старшеклассников из-за их внешнего вида. Она назвала свои оскорбительные высказывания "наставлениями", но за свое поведение извинилась.

Педагог заявила, что сожалеет, если ее слова ученики восприняли как оскорбления. "Во время Великого поста и накануне Пасхи я решила извиниться перед детьми, которые мои наставления восприняли как личные обиды", – написала директор.

Директор Наталья Щербань / Фото из фейсбука

Что известно о скандале в Сосновском лицее

Директор упрекнула подростков, что они носят спортивные и дырявые штаны: "В таких штанах ходят в конюшню, но не больше". Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки: "Что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-нибудь шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет.. Девочки, это не одежда". Она даже обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. А в конце разговора заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не изменят свой облик.

В Харькове ученик сорвал дистанционное обучение

В Харькове 11-летний парень предоставил доступ к онлайн-занятиям третьим лицам, которые мешали учителям проводить видеоконференцию. Правоохранителям удалось разоблачить ученика, который срывал дистанционное обучение.

На Львовщине учителя оштрафовали за буллинг учеников

Суд на Львовщине оштрафовал учителя физики и трудового обучения Гостинцевской школы за буллинг учеников. 53-летний учитель ругательно обзывал детей.

Суд оценил его слова как психологическое насилие. На педагога жаловались ученики 5, 6, 7 и 9 классов. В суде учитель частично признал свою вину.

Ребенка на Закарпатье не взяли в садик, потому что родители не знают венгерский

На Закарпатье вспыхнул языковой скандал. Там отец заявил, что его ребенка не хотят брать в детский сад, потому что он и его жена не знают венгерского языка. Детали – по ссылке.

Решение правительства и МОН

Правительство приняло стипендии для победителей школьных олимпиад и учеников, которые лучше всего сдадут ВНО.

Так, 270 школьников, которые лучше всего сдадут ВНО, смогут получить стипендию в размере 10 000 гривен. Она будет выплачиваться ежемесячно в течение года.

Также стипендии выделят и победителям школьных олимпиад:

для победителей всеукраинских олимпиад – 20 000 гривен,

для победителей международных олимпиад – 100 000 гривен.

Кроме того, правительство определило порядок сдачи экзамена на знание украинского языка. Предполагается, что он будет состоять из письменной и устной частей. Экзамен будет проходить дистанционно в форме анонимного тестирования.

Карантин в школах

Всего на дистанционное обучение уже перешли почти 5 тысяч школ в Украине, еще 11 тысяч обучает учеников в очном режиме. Также на самоизоляции из-за COVID-19 находится более 1600 классов.

К тому же, уже множество областей перешли в красную зону, а в некоторых городах даже ввели усиленный карантин. Поэтому, школы в большинстве регионов учат дистанционно учеников 5 – 11 классов, а где-то и начальную школу.

В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:

Ивано-Франковск

Харьков

Житомир

Чернигов

Винница

Ужгород

Львов

Киев

Одесса

Николаев

Полтава

В то же время в Ровно решили ослабить карантинные ограничения. С 19 апреля учебный процесс в учебных заведениях восстанавливают в полном объеме. К очному обучению вернутся ученики 5 – 11 классов.

Добавим, что в Киеве карантин продлили до 30 апреля. Поэтому, детские сады могут открыть уже после Пасхи – с 10 мая.

Вакцинация учителей

Китайской вакциной CoronaVac будут прививать от коронавируса педагогов, которые будут работать на ВНО.

Когда будут вакцинировать учителей? По словам Ляшко, ожидается, что прививка китайским препаратом начнется со следующей недели. Вакцину будут отправлять в регионы с 12 апреля, а делать прививки начнут со вторника, 13 апреля.

К слову, ВНО в Украине стартует с 21 мая тестированием по химии, а закончиться 15 июня – последнее ВНО по географии. Всего на ВНО-2021 зарегистрировалось около 320 тысяч школьников.