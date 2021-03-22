Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов. Однако эксперты утверждают, что проведение экзаменов, как завершение одного этапа обучения и переход к другому, должно восстановиться.

Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заверил, что полностью поддерживает отмену ГИА в 4 и 9 классах.

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Образовательный эксперт считает, что ГИА как форма проверки знаний и результатов обучения бессмысленна. "Это своеобразное образовательное шоу, от которого нет пользы", – сказал он.

Игорь Ликарчук рассказал, что в досоветской и советской школе экзамены были обязательной составляющей обучения. Они обязательно проводились после окончания учебного года и были своеобразным рубежом для перехода на новый уровень обучения.

Позже от экзаменов для всех учащихся неполной и полной средней школы отказались и оставили их только для учеников выпускных классов, затем и вовсе заменили на ГИА,

– говорит эксперт.

Какие преимущества имели советские школьные экзамены:

каждый ученик сдавал экзамены лично членам экзаменационной комиссии (это были педагоги);

в выпускных классах экзаменационную комиссию возглавлял или директор школы или его заместитель;

каждый ученик должен был "вытянуть" билет, подготовиться и доложить членам комиссии. Не написать диктант вместе с одноклассниками, а доложить лично.

также члены комиссии задавали дополнительные вопросы, чтобы получить четкое представление об уровне знаний ученика.

"Экзамены не были формальностью, их боялись и к ним готовились. Я до сих пор вспоминаю, какими были пугающе тревожные ощущения перед каждым школьным экзаменом и возвышенная радость от каждой сдачи экзаменов", – говорит эксперт.

По его словам, тогдашние экзамены были достаточно эффективным и действенным средством контроля за результативностью работы системы школьного образования.

Но введение ГИА, по мнению Ликарчука, полностью нивелировало личностный подход к проверке знаний, умений и навыков и обеспечило распространение безответственности как учеников, так и учителей.

Однако отмена ГИА не спасет систему школьного образования от деградации. Ведь каждый этап обучения должен завершаться итоговыми контрольными мероприятиями, целью которых должна быть оценка достигнутого уровня, выявление проблем и мотивация к их устранению,

– заявляет Игорь Ликарчук.

Проблемой он считает то, что в нашей системе школьного образования нет ничего подобного итоговым контрольным мероприятиям.

Эксперт отмечает, что качество образования нельзя измерить ничем иным, как его конкретными результатами. А такие результаты нужно получить, уметь их проанализировать и сделать выводы.

"В школе возрождать совковые экзамены не нужно. Но проведение экзаменов именно как организационно-педагогической формы завершения одного этапа обучения и перехода к другому должно возобновиться, – подытожил Ликарчук.

Что известно об отмене ГИА