Журналисты 24 канала подготовили важные новости в сфере украинского образования на этой неделе – с 15 по 19 марта. Читайте о том, для каких учеников отменили ГИА, как школы должны работать в оранжевой и желтой зонах, когда ученики уходят на каникулы.

Для каких учеников отменили ГИА

Для учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, отменили ГИА в 2020/2021 учебном году.

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Почему отменили ГИА? МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 4 и 9 классов в 2021 году. Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом.

Поэтому, в соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо будет сделать запись "освобожден(а)".

Как школы должны работать в оранжевой и желтой зонах

Министерство образования и науки рекомендует учащихся 5 – 11 классов в школах, которые расположены в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны, отправлять на дистанционный режим обучения. Или школы могут продлить каникулы.

Также В МОН рекомендуют перевести на онлайн-обучение учащихся училищ и студентов колледжей, профтехов и вузов, которые расположены в этих зонах эпидемиологии.

Добавим, что в красной зоне оказались четыре области – Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская, там тоже запрещено очное обучение.

В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:

Киевская область (в частности, и Киев),

Донецкая область,

Львовская область (в частности, и Львов),

Николаевская область,

Черкасскую область,

Черниговская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Одесская область,

Харьковская область,

Полтавская область др.

В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников, или если в городе красная зона карантина.

Какие школьные предметы сложнее всего преподавать дистанционно? Глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак рассказал, что учителям сложнее всего преподавать дистанционно те предметы, которые связаны с техническим обеспечением.

В частности, труднее всего реализовывать онлайн уроки по химии и физике, где есть лабораторные задания или эксперименты. Ведь это в условиях дистанционного обучения проводить труднее, чем в лаборатории.

Когда ученики уходят на весенние каникулы

В Минобразования сообщили, что школы наделены автономией, то есть они могут самостоятельно вводить каникулы для учеников. Но большинство школ вводят весенние каникулы традиционно – с 22 по 28 марта.

А некоторые учебные заведения вводят каникулы вместо карантина. Так, во Львове ученики начальной школы (1 – 4 классы) уходят на каникулы с 19 марта. А средняя и старшая школы (5 – 11 классы) будут учиться дистанционно до 22 марта, затем – неделя каникул.

Больше про локдаун во Львове: что закрывают, а что будет работать с 19 по 28 марта – читайте по ссылке.

Зато в Киеве ученики 5 – 11 классов с 18 марта уходят на каникулы. В то же время начальная школа пока учится очно еще два дня, а уже после выходных, с 22 марта, они тоже будут отдыхать.

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К тому же, после каникул дети в столице вернутся к учебе, но дистанционно. То есть еще две недели после каникул школьники будут учиться в онлайн-режиме.

Больше про локдаун в Киеве: что закрывают, а что будет работать с 19 по 28 марта – читайте по ссылке.

В каких еще городах ученики ушли на каникулы:

Винница – каникулы прошли 9 – 15 марта,

Житомир – ученики отдыхают с 13 по 21 марта,

Ужгород – каникулы прошли с 1 по 7 марта,

Львовская область (кроме Львова) – с 15 по 22 марта,

Киевская область – даты каникул в разных школах варьируются (с 9 по 14 марта; с 22 по 28 марта или с 29 марта до 4 апреля)

Николаев – каникулы продлят на неделю, они пройдут с 22 марта по 4 апреля.

Интересно, что в Ивано-Франковске городские власти решили не устанавливать каникулы в марте. Так, дети начнут отдых перед Пасхой – с 29 апреля по 4 мая.

Скандалы в школах

Во Львове учительница проводила службу на уроках христианской этики

В соцсети выложили видео открытого урока христианской этики в 5 классе во Львовской школе №68, которое очень возмутило родителей учеников. Так, учительница превратила урок в богослужение и проповедь.

Педагог начала урок со слов: "Он всегда здесь, всегда рядом, но чтобы об этом помнить, мы должны его пригласить".

Смотрите видео, как учительница проводила службу на уроке:

Била головой о стену: в Тернополе нетрезвая учительница физкультуры избила школьника

На уроке физкультуры в одной из школ Тернополя произошел ужасный инцидент – нетрезвая учительница избила ученика.

Что случилось? Учительница пришла в школу навеселе. Школьник ей что-то сказал, из-за чего она подняла крики. После этого педагог закрыла спортзал изнутри и набросилась на парня.

Дети говорят, что женщина била семиклассника головой о стену или дверь. На это школьники подняли крик. Тогда сбежались учителя и стали выламывать дверь.

Новости в сфере высшего образования

Украинские студенты могут бесплатно учиться в вузах Словакии

Студенты из Украины могут получить стипендии на обучение и стажировку в университетах Словакии. Заявления на обучение стоит подавать до 1 апреля.

Словакия обеспечит украинским студентам:

бесплатное обучение;

выплату стипендии для иностранных студентов, докторантов или аспирантов в Словакии;

проживание в студенческих общежитиях.

Какие документы необходимо подать и все детали – читайте по ссылке.

Студенты-учителя смогут планировать практику на отдельной платформе

Студенты-учителя, которые во время обучения в вузе должны проходить практику в учреждениях профобразования, смогут планировать и искать место для стажировки на отдельной интернет-платформе.

Зато профтехи будут размещать там информацию о потребности в практикантах и желаемое направление их специализации.