Отмена ГИА, работа школ во время карантина и каникулы для учащихся – итоги недели в образовании
Журналисты 24 канала подготовили важные новости в сфере украинского образования на этой неделе – с 15 по 19 марта. Читайте о том, для каких учеников отменили ГИА, как школы должны работать в оранжевой и желтой зонах, когда ученики уходят на каникулы.
Источник:24 канал
Для каких учеников отменили ГИА
Для учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, отменили ГИА в 2020/2021 учебном году.
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Почему отменили ГИА? МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 4 и 9 классов в 2021 году. Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом.
Поэтому, в соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо будет сделать запись "освобожден(а)".
Как школы должны работать в оранжевой и желтой зонах
Министерство образования и науки рекомендует учащихся 5 – 11 классов в школах, которые расположены в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны, отправлять на дистанционный режим обучения. Или школы могут продлить каникулы.
Также В МОН рекомендуют перевести на онлайн-обучение учащихся училищ и студентов колледжей, профтехов и вузов, которые расположены в этих зонах эпидемиологии.
Добавим, что в красной зоне оказались четыре области – Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская, там тоже запрещено очное обучение.
В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:
- Киевская область (в частности, и Киев),
- Донецкая область,
- Львовская область (в частности, и Львов),
- Николаевская область,
- Черкасскую область,
- Черниговская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Одесская область,
- Харьковская область,
- Полтавская область др.
В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников, или если в городе красная зона карантина.
Какие школьные предметы сложнее всего преподавать дистанционно? Глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак рассказал, что учителям сложнее всего преподавать дистанционно те предметы, которые связаны с техническим обеспечением.
В частности, труднее всего реализовывать онлайн уроки по химии и физике, где есть лабораторные задания или эксперименты. Ведь это в условиях дистанционного обучения проводить труднее, чем в лаборатории.
Когда ученики уходят на весенние каникулы
В Минобразования сообщили, что школы наделены автономией, то есть они могут самостоятельно вводить каникулы для учеников. Но большинство школ вводят весенние каникулы традиционно – с 22 по 28 марта.
А некоторые учебные заведения вводят каникулы вместо карантина. Так, во Львове ученики начальной школы (1 – 4 классы) уходят на каникулы с 19 марта. А средняя и старшая школы (5 – 11 классы) будут учиться дистанционно до 22 марта, затем – неделя каникул.
Больше про локдаун во Львове: что закрывают, а что будет работать с 19 по 28 марта – читайте по ссылке.
Зато в Киеве ученики 5 – 11 классов с 18 марта уходят на каникулы. В то же время начальная школа пока учится очно еще два дня, а уже после выходных, с 22 марта, они тоже будут отдыхать.
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К тому же, после каникул дети в столице вернутся к учебе, но дистанционно. То есть еще две недели после каникул школьники будут учиться в онлайн-режиме.
Больше про локдаун в Киеве: что закрывают, а что будет работать с 19 по 28 марта – читайте по ссылке.
В каких еще городах ученики ушли на каникулы:
- Винница – каникулы прошли 9 – 15 марта,
- Житомир – ученики отдыхают с 13 по 21 марта,
- Ужгород – каникулы прошли с 1 по 7 марта,
- Львовская область (кроме Львова) – с 15 по 22 марта,
- Киевская область – даты каникул в разных школах варьируются (с 9 по 14 марта; с 22 по 28 марта или с 29 марта до 4 апреля)
- Николаев – каникулы продлят на неделю, они пройдут с 22 марта по 4 апреля.
Интересно, что в Ивано-Франковске городские власти решили не устанавливать каникулы в марте. Так, дети начнут отдых перед Пасхой – с 29 апреля по 4 мая.
Скандалы в школах
Во Львове учительница проводила службу на уроках христианской этики
В соцсети выложили видео открытого урока христианской этики в 5 классе во Львовской школе №68, которое очень возмутило родителей учеников. Так, учительница превратила урок в богослужение и проповедь.
Педагог начала урок со слов: "Он всегда здесь, всегда рядом, но чтобы об этом помнить, мы должны его пригласить".
Смотрите видео, как учительница проводила службу на уроке:
Била головой о стену: в Тернополе нетрезвая учительница физкультуры избила школьника
На уроке физкультуры в одной из школ Тернополя произошел ужасный инцидент – нетрезвая учительница избила ученика.
Что случилось? Учительница пришла в школу навеселе. Школьник ей что-то сказал, из-за чего она подняла крики. После этого педагог закрыла спортзал изнутри и набросилась на парня.
Дети говорят, что женщина била семиклассника головой о стену или дверь. На это школьники подняли крик. Тогда сбежались учителя и стали выламывать дверь.
Новости в сфере высшего образования
- Украинские студенты могут бесплатно учиться в вузах Словакии
Студенты из Украины могут получить стипендии на обучение и стажировку в университетах Словакии. Заявления на обучение стоит подавать до 1 апреля.
Словакия обеспечит украинским студентам:
- бесплатное обучение;
- выплату стипендии для иностранных студентов, докторантов или аспирантов в Словакии;
- проживание в студенческих общежитиях.
Какие документы необходимо подать и все детали – читайте по ссылке.
- Студенты-учителя смогут планировать практику на отдельной платформе
Студенты-учителя, которые во время обучения в вузе должны проходить практику в учреждениях профобразования, смогут планировать и искать место для стажировки на отдельной интернет-платформе.
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