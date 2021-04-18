Выпускники школ в этом году могут выбирать, как будут оценивать их результаты обучения. В частности, можно через годовое оценивание, можно через ГИА, а абитуриенты могут выбрать ГИА в форме ВНО.

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Что об отмене ГИА думают учителя

Мысли педагогов относительно этого законопроекта расходятся:

Одни считают, что отмена ГИА снизит психологическую нагрузку на учеников после локдауна и уменьшит риск инфицирования учащихся во время проведения ГИА.

после локдауна и уменьшит риск инфицирования учащихся во время проведения ГИА. Другие – что это снизит мотивацию школьников и не позволит оценить, насколько успешно проходил образовательный процесс с дистанционным и смешанным обучением.

В то же время выпускникам придется решать, планируют ли они поступать в вузы в этом году.

"Дети не потеряют мотивацию"

Учитель украинского языка и литературы Игорь Хворостяный не верит, что подростки потеряют мотивацию к обучению из-за отмены обязательной ГИА за месяц – два до проведения ВНО.

Такие решения семьи принимают значительно раньше. Для тех выпускников, которые планировали поступать в вузы, ничего не меняется. А те, кто не собирался становиться абитуриентом в этом году, вряд ли имели большую мотивацию к обучению и раньше,

– ответил он.

"У школьников есть неопределенность"

В то же время учительница физики Анастасия Ротозей говорит, что у старшеклассников сейчас есть некоторая неопределенность. Она возникла именно потому, что постоянно что-то меняется с невероятной скоростью, а полного разъяснения ученики не получают.

Так, с 2015 года результаты ВНО для выпускников школ стали засчитывать как оценки за ГИА. Ученики считают, что максимальные усилия стоит направить на подготовку к ВНО, а ГИА не хотят сдавать дополнительно.

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"Но есть и такие школьники, которых пугает отмена обязательного ГИА, ведь это может снизить средний балл аттестата (его обычно рассчитывают как среднее арифметическое от всех годовых оценок и баллов за ГИА). А этот показатель влияет на конкурсный балл при поступлении в вуз, поэтому это может снизить шансы", – добавила она.

Учительница убеждена, что необходимо подтверждать уровень знаний и умений ученика. Но проводить ГИА в форме ВНО следует отдельно от школы.

А еще делать это имеет смысл не в 11-м классе, а после 9 класса. По результатам ГИА ученики имели бы право выбирать, как быть дальше: идти в 10 класс, или в колледж, или в училище. И не нужно никаких дополнительных экзаменов там,

– заверила Анастасия Ротозей.

"ГИА – это опасно в условиях пандемии"

А учительница химии Светлана Новикова говорит, что государство, с одной стороны, должно создать условия для обучения, а с другой – имеет полное право спросить, как и чему научили школьников.

В законе об образовании сказано, что результаты учеников на каждом уровне школы оцениваются путем ГИА, которая может осуществляться в различных формах, определенных законодательством, в форме ВНО.

По ее словам, есть и аргумент в пользу отмены ГИА в форме ВНО: риск инфицирования во время пандемии. Ведь МОН и Минздрав должны гарантировать безопасные условия проведения тестирования. Как показал прошлый год, они были созданы.

К слову, в МОН отметили, что ВНО будут проводить в установленные сроки. Его не отменят, но могут изменить формат проведения тестирований.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала