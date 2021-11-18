В каких городах Украины возобновили очное обучение для учеников

В Украине учителя активно вакцинируются против коронавируса. В частности, на 18 ноября более 95,5% учителей получили первую дозу вакцины. Благодаря этому школы начали возобновлять очное обучение для учеников.

Редакция "Образование 24" собрала актуальную информацию о том, в каких регионах школьники вернулись за парты. Только за эту неделю такое решение было принято Киевом, Львовом, Черкассами и другими городами.

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В Министерстве образования призывают возобновить очное обучение для учеников. По оперативной информации МОН, уже с понедельника, 22 ноября, планируют перейти на очное обучение более 11 тысяч школ.

Какие города возобновили очное обучение в Украине

Отметим, что в других областях обучение в школах частично проходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, в Чернигове, Днепре, Хмельницком, Запорожье, на Волыни, Херсоне, Закарпатье.

В некоторых городах дистанционное обучение продолжается для учащихся 5 – 11 классов. В частности, речь идет о Виннице, Сумах и других. Известно, что на 18 ноября учатся в онлайн-режиме 4700 школ, а на каникулах находятся только 66 школ.

Отметим, что в красной зоне находятся 17 областей: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области.

Там обучение в очном формате возможно, только если у 100% работников школ будет полная вакцинация от COVID-19 (две дозы).

Сколько учителей в Украине вакцинировано

По данным МОН, по состоянию на утро 18 ноября по меньшей мере одной дозой вакцины привиты 95,5% работников школ. В то же время, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 538 тысяч работников школ (83%).

Лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:

Донецкая область – почти 92%;

Харьковская область – 91,3%;

Черкасская область – 91,1%;

Где вакцинировано меньше всего учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов и дальше остаются Ровненская область (7,2%), Тернопольская и Закарпатская области (по 7%).

Обратите внимание! За сутки 17 ноября коронавирус подтвердили у более 20 тысяч украинцев. От осложнений, вызванных недугом, умерли 752 человека, выздороветь удалось еще 19 633. Кроме того, за прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 297 тысяч человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 3 284 008 жителей страны. Однако 2 704 217 человек уже побороли недуг. Но умерли, к сожалению, 79 506 инфицированных.