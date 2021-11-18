Редакция "Образование 24" собрала актуальную информацию о том, в каких регионах школьники вернулись за парты. Только за эту неделю такое решение было принято Киевом, Львовом, Черкассами и другими городами.
К теме Школы должны вернуться к очной учебе, большинство учителей вакцинированы, – Шмыгаль
В Министерстве образования призывают возобновить очное обучение для учеников. По оперативной информации МОН, уже с понедельника, 22 ноября, планируют перейти на очное обучение более 11 тысяч школ.
Какие города возобновили очное обучение в Украине
- Киев – комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение возобновить очное обучение в столичных школах. Учащиеся 1 – 11 классов сядут за парты уже с понедельника, 22 ноября.
- Черновцы – школы еще с 15 ноября вернули всех учеников на очное обучение. В местной ОГА заверили, что за время дистанционки усиленные карантинные ограничения помогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.
- Черкассы – все школьники в Черкассах вернутся за парты. Сейчас из 35 школ Черкасс очно работают 16, остальные присоединятся к ним к концу рабочей недели, 19 ноября.
- Николаев – с 17 ноября учащиеся почти все 43 школы вернулись к очному обучению. Это произошло благодаря тому, что в учебных заведениях вакцинировано 100% работников. Еще 16 классов школ и 23 группы в садах находятся на самоизоляции.
- Ровно – с 15 ноября для учащихся большинства школ с 15 ноября возобновили очное обучение. К концу недели, 19 ноября, к ним присоединятся остальные учебные заведения.
- Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А учащиеся 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очной учебе при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Окончательное решение примут 19 ноября.
- Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.
- Житомир – очно работают 25 школ города, только 8 школ продолжает обучение дистанционно из-за недостаточного количества вакцинированных учителей. Список – смотрите по ссылке.
- Харьков – с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в обычном режиме обучаются только 1 – 4 класса.
- Одесса – школы, в которых будет достаточное количество вакцинированных работников, с 22 ноября вернут детей на очное обучение. Окончательное решение со списком школ будет 19 ноября.
Отметим, что в других областях обучение в школах частично проходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, в Чернигове, Днепре, Хмельницком, Запорожье, на Волыни, Херсоне, Закарпатье.
В некоторых городах дистанционное обучение продолжается для учащихся 5 – 11 классов. В частности, речь идет о Виннице, Сумах и других. Известно, что на 18 ноября учатся в онлайн-режиме 4700 школ, а на каникулах находятся только 66 школ.
Сколько учителей в Украине вакцинировано
По данным МОН, по состоянию на утро 18 ноября по меньшей мере одной дозой вакцины привиты 95,5% работников школ. В то же время, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 538 тысяч работников школ (83%).
Лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:
- Донецкая область – почти 92%;
- Харьковская область – 91,3%;
- Черкасская область – 91,1%;
Где вакцинировано меньше всего учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов и дальше остаются Ровненская область (7,2%), Тернопольская и Закарпатская области (по 7%).