Открытие садиков – вынужденный шаг, – Садовый объяснил, как они будут работать во время тревоги
Во Львове после Пасхи часть садиков начнет работу в очном формате. Андрей Садовый рассказал, что будут делать дошкольные учреждения во время воздушной тревоги.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в эфире 24 канала.
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Как работают школы
По словам мэра Львова, в школах продолжается онлайн обучение. Многие дети переселенцев также присоединились к обучению.
"Все школы в городе сейчас перестроены для того, чтобы там могли жить переселенцы, которые выехали с территорий, где оккупанты обстреливают", – подчеркнул Садовый.
Почему открыли садики
Мэр Львова заявил, что после Пасхи, с 26 апреля, в городе открывают 50 садиков, в которых есть укрытия.
Если говорить о возвращении садиков к очному формату, то, как подчеркнул Садовый, это был вынужденный шаг.
Многие люди возвращаются к работе. Есть частые случаи, когда муж на фронте, а женщина работает, поэтому не с кем оставить ребенка,
– сказал городской голова Львова.
Как будут работать садики во время тревоги
Садовый подчеркнул, что все садики, которые начнут очную работу, имеют укрытие. Также в них увеличат количество работников, чтобы в случае чего можно было оперативно помочь детям спуститься в укрытие.
Андрей Садовый рассказал детали об открытии детсадов во Львове:
К слову, за 50 дней войны в Украине российские войска повредили 957 учебных заведений. Из них 88 – полностью уничтожены. Добавим, что в 14 областях, где ситуация относительно спокойная, около 3,5 миллиона учеников вернулись к урокам.
Важно – оккупанты хотят подучить украинских детей на русском языке: