Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в эфире 24 канала.

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Как работают школы

По словам мэра Львова, в школах продолжается онлайн обучение. Многие дети переселенцев также присоединились к обучению.

"Все школы в городе сейчас перестроены для того, чтобы там могли жить переселенцы, которые выехали с территорий, где оккупанты обстреливают", – подчеркнул Садовый.

Почему открыли садики

Мэр Львова заявил, что после Пасхи, с 26 апреля, в городе открывают 50 садиков, в которых есть укрытия.

Если говорить о возвращении садиков к очному формату, то, как подчеркнул Садовый, это был вынужденный шаг.

Многие люди возвращаются к работе. Есть частые случаи, когда муж на фронте, а женщина работает, поэтому не с кем оставить ребенка,

– сказал городской голова Львова.

Как будут работать садики во время тревоги

Садовый подчеркнул, что все садики, которые начнут очную работу, имеют укрытие. Также в них увеличат количество работников, чтобы в случае чего можно было оперативно помочь детям спуститься в укрытие.

Андрей Садовый рассказал детали об открытии детсадов во Львове:

К слову, за 50 дней войны в Украине российские войска повредили 957 учебных заведений. Из них 88 – полностью уничтожены. Добавим, что в 14 областях, где ситуация относительно спокойная, около 3,5 миллиона учеников вернулись к урокам.

Важно – оккупанты хотят подучить украинских детей на русском языке: