Европейская комиссия официально объявила об открытии новой программы Эразмус+ на 2021 – 2027 годы. Бюджет составляет более 26 миллиардов евро.

Благодаря большому финансированию международная программа станет более инклюзивной, цифровой и экологической. Министерство образования и науки Украины совместно с национальным офисом Эразмус+ готовит серию семинаров о возможностях, доступных для украинцев.

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Что известно о Эразмус+

Эразмус+ – это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты сотрудничества и партнерства, мероприятия и мобильность в сфере образования, профессиональной подготовки студентов различных степеней, работников университетов, представителей государственного, общественного и частного сектора.

Все направления программы имеют разные возможности, открытые на основе приоритетов сотрудничества ЕС со странами-соседями и предусматривают сотрудничество между странами-членами и странами-партнерами программы для обмена успешными практиками и развития инноваций.

Украина является страной-партнером программы региона Восточного партнерства.

Детали новой программы

Новая программа будет работать над развитием сотрудничества, качества, инклюзии, креативности и инноваций на уровне организаций и внедрения стратегий в сфере образования, профессионального развития, молодежи и спорта.

Основными целями программы будет содействие:

академической мобильности в сфере образования и профессионального развития;

в сфере образования и профессионального развития; неформальной и информальной учебной мобильности среди молодежи;

учебной мобильности персонала сферы спорта.

Кроме этого, Эразмус+ будет поддерживать преподавания, обучения и проведения исследований по вопросам европейской интеграции, в частности относительно будущих вызовов и возможностей Европейского Союза в рамках направления "Жан Моне".

В рамках программы будет также поддержано новые флагманские инициативы, такие как Европейские университеты, Академия учителей Эразмус, Центры совершенства в сфере профессионального образования и "Открывай ЕС".