Откровенный разговор о деньгах: финансовая грамотность для детей – вебинар для родителей
Состоялся вебинар под названием "Как научить детей финансовой грамотности?". Мероприятие организовали всеукраинская сеть клубов кодирования для детей и подростков Code Club Украина и TAS Life.
Источник:"Громадський Простір"
В событии приняли участие около 200 родителей из разных регионов Украины, а сам вебинар проводился в Zoom. Спикерами выступили представители компании TAS Life, в частности руководитель по развитию проектов партнерской сети Роман Бабич и руководитель управления маркетинга Наталья Стихальськая.
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О чем говорилось в вебинаре
Участники вебинара прослушали лекцию, которая касалась разговоров взрослых с детьми на тему денег. Ключевыми тезисами стали:
- Проблематика финансовой грамотности в Украине.
- Развитие финансовых навыков.
- Как назначать и выдавать карманные деньги.
- Платный и бесплатный детский труд.
- Родительское внимание или любовь за деньги.
Спикеры вместе с родителями обсудили особенности восприятия денег детьми, и пришли к следующим выводам:
- Дети, к сожалению, не знают цену деньгам.
- Молодежь не видит связи между собственными действиями и количеством финансов.
- Существует множество финансовых афер, инициированных самими детьми.
- Подростки не хотят зарабатывать собственные средства.
Дети не понимают, откуда берутся деньги. Покупки в интернете происходят в один клик, и существует множество гаджетов, с помощью которых на самом деле можно все рассчитать,
– отмечает спикер вебинара Наталия Стихальськая.
По мнению маркетолога, с детьми просто необходимо говорить о деньгах. Одним из лучших методов обучения является привлечение ребенка к процессу формирования семейного бюджета. Такой шаг будет свидетельствовать, что вы доверяете своим детям и цените их мнение.
К слову, спикеры на вебинаре также презентовали курс "Интенсив по финансовой грамотности для детей", который вскоре стартует в Code Club Украина. В рамках курса эксперты научат детей ценить труд родителей, правильно относиться к деньгам и подаркам, а также расскажут о технологиях накопления и управления деньгами.
Запись вебинара "Как научить детей финансовой грамотности?": смотрите видео
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