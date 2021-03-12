Состоялся вебинар под названием "Как научить детей финансовой грамотности?". Мероприятие организовали всеукраинская сеть клубов кодирования для детей и подростков Code Club Украина и TAS Life.

В событии приняли участие около 200 родителей из разных регионов Украины, а сам вебинар проводился в Zoom. Спикерами выступили представители компании TAS Life, в частности руководитель по развитию проектов партнерской сети Роман Бабич и руководитель управления маркетинга Наталья Стихальськая.

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О чем говорилось в вебинаре

Участники вебинара прослушали лекцию, которая касалась разговоров взрослых с детьми на тему денег. Ключевыми тезисами стали:

Проблематика финансовой грамотности в Украине.

Развитие финансовых навыков.

Как назначать и выдавать карманные деньги.

Платный и бесплатный детский труд.

Родительское внимание или любовь за деньги.

Спикеры вместе с родителями обсудили особенности восприятия денег детьми, и пришли к следующим выводам:

Дети, к сожалению, не знают цену деньгам.

Молодежь не видит связи между собственными действиями и количеством финансов.

Существует множество финансовых афер, инициированных самими детьми.

Подростки не хотят зарабатывать собственные средства.

Дети не понимают, откуда берутся деньги. Покупки в интернете происходят в один клик, и существует множество гаджетов, с помощью которых на самом деле можно все рассчитать,

– отмечает спикер вебинара Наталия Стихальськая.

По мнению маркетолога, с детьми просто необходимо говорить о деньгах. Одним из лучших методов обучения является привлечение ребенка к процессу формирования семейного бюджета. Такой шаг будет свидетельствовать, что вы доверяете своим детям и цените их мнение.

Совет! Для печати необходимых материалов в процессе создания семейного бюджета советуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Вместительность чернильниц устройств Canon позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

К слову, спикеры на вебинаре также презентовали курс "Интенсив по финансовой грамотности для детей", который вскоре стартует в Code Club Украина. В рамках курса эксперты научат детей ценить труд родителей, правильно относиться к деньгам и подаркам, а также расскажут о технологиях накопления и управления деньгами.

Запись вебинара "Как научить детей финансовой грамотности?": смотрите видео