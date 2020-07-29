Киевские ученики имеют шансы вернуться в школы уже 1 сентября. Городская власть разрабатывает несколько сценариев восстановления учебного процесса.

Сценарии адаптации

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 29 июля заявил, что департамент образования КГГА создал группу специалистов, которые представят план действий по обучению в условиях карантина. Сегодня эксперты прорабатывают несколько сценариев развития событий. Детальный план действий они представят 7 августа. На подготовку к учебному году 2020-2021 из городского бюджета уже выделено 4 миллиарда гривен, сообщает 24 канал.

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Мы будем готовы к разным сценариям, исходя из эпидемиологической ситуации в стране... Мы сделаем все, чтобы 1 сентября дети сели за парты,

– отметил Кличко.

Безопасность участников учебного процесса – приоритет

Все школы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. По словам Кличко, большинство учебных заведений города за счет государства уже приобрели необходимые антисептические средства.

Три сценария начала учебного года от Минздрава

Ранее Комитет Рады сообщил, что на сегодня в Украине рассматривают три сценария начала учебного года 2020-2021.

Низкий уровень заболеваемости – посещение учебных заведений в обычном режиме. Высокий уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит полностью дистанционно. Средний уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит в смешанной форме – дистанционно и в учебных заведениях, с дистанцированием и мерами гигиены.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине наиболее вероятным сегодня считают третий сценарий.

В каких регионах ученики смогут пойти в школу?

Украина будет разделена на четыре эпидемиологические зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Учебный процесс не будет восстановлен только на территории "красной" зоны. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты", – рассказала ранее Мандзий.