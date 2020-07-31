Весенний семестр прошлого учебного года украинские школьники завершали дистанционно – из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Однако карантин продолжается. Чего ждать ученикам и учителям с начала нового учебного года?

Сайт 24 канала собрал все, что известно на этот момент, и узнал, какие еще нововведения не исключают.

Предварительные рекомендации для школ

30 июля Минздрав утвердил список рекомендаций для открытия учебных заведений с 1 сентября в условиях карантина.

Так, в школы можно будет заходить только в масках, так же как и перемещаться по коридорам, но на занятиях разрешается сидеть без них. Сами уроки позволили, по возможности, проводить на свежем воздухе.

А вы читали Дистанционное обучение в Украине: какие выводы карантина и готовиться ли к повтору

Что касается температурного скрининга, то для учеников он не будет обязательным. В отличие от работников учебных заведений: им температуру нужно будет мерить ежедневно. Если она выше, чем 37,2 – заходить нельзя.

Рекомендуют определить разное время начала и завершения занятий и перерывов для разных классов. А также – ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях.

Кроме того, предусмотрено введение таких мер безопасности:

определение мест для обработки рук антисептиками на входе во все помещения;

сбор использованных масок в специальные контейнеры;

наличие жидкого мыла, бумажных полотенец или электросушилки для рук в туалетах;

нужное количество бесконтактных термометров, дезинфекторов, средств индивидуальной защиты в медпунктах;

разметка на полу для соблюдения дистанции;

не менее 10 минут проветривания помещений после каждого занятия;

в конце каждого рабочего дня проведение дезинфекции поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и тому подобное).



Учащихся ждет ряд "карантинных" нововведений / Иллюстрация rickmckeetoons (Instagram)

Новшества ждут и организацию питания в школах: запрещены форматы "шведского стола" и самообслуживания. Ученики или студенты должны питаться по специально составленному графику. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за одним столом должны сидеть не более 4 человек. Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках.

Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников заведения в школьном транспорте. Водителей нужно обеспечить масками и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с симптомами ОРВИ.

Дважды в день (в начале и в конце смены) салон автобуса необходимо дезинфицировать. Находиться внутри можно только в масках, а количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.

Университеты, тем временем, сами могут определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году.

О чем раньше говорили в правительстве?

Общенациональный карантин в Украине продлили до 31 августа. А уже с 1 августа в каждом регионе установят один из четырех уровней эпидемической опасности, от чего и будет зависеть, в частности, работа учебных заведений. Так, "оранжевый" уровень предусматривает ряд ограничений для этой сферы, а "красный" – запрет проводить занятия в школах и вузах. Однако известно точно, что начнется учебный год вовремя.

К теме Вступительная кампания-2020: кто имеет право на льготы и первоочередное зачисление в вузы

Как отмечал глава Минздрава Максим Степанов, в ведомстве намерены перенять лучшие зарубежные практики, чтобы "сделать процесс обучения максимально комфортным и безопасным".

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио не исключал и разделение предметов по формату их изучения: одни уроки будут посещать исключительно дистанционно, а другие – в школе. При этом он подчеркивал, что школа выполняет как образовательную, так и социально-экономическую функции. Речь идет прежде всего о том, что родители работают и не могут постоянно находиться дома с детьми.

Как только мы переходим на дистанционное образование, то с ребенком должен кто-то находиться дома. Это будет влиять на возможность семьи адекватно работать и пополнять семейный бюджет,

– пояснил Ляшко.



Регионы с "красным" уровнем опасности школы не откроют / Фото unsplash

Тогда как Министерство образования и науки выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше – в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений.

В начале июля в.и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью lb.ua отмечал, что не исключают и так называемую смешанную форму обучения: частично оффлайн, частично онлайн. Возможен также вариант посещения учебных заведений по сменам.



Что думают украинцы о дистанционном обучении / Инфографика 24 канала