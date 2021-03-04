Министр внутренних дел Арсен Аваков просил Национальную академию наук передать полиции лабораторный корпус Института физиологии в Киеве. Но президент НАН Анатолий Завгородний отказал Авакову.

Арсен Аваков в письме к Завгороднему попросил передать для полиции лабораторный 16-этажный корпус Института физиологии на улице Богомольца, 4 в Киеве.

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Но ученый совет института и президент академии отказали Авакову.

Так, по словам заведующей отдела сенсорной сигнализации Института физиологии Наны Войтенко, 3 марта бюро президиума НАН во время заседании решило отказать МВД.

Бюро НАН постановило, что Академия наук категорически не может положительно ответить на просьбу Авакова. Это решение не может быть обжаловано, поскольку президиум является высшим органом управления Академии,

– подчеркнула Войтенко.

Она добавила, что это рабочий корпус института, и там расположено много оборудования, которое использует весь институт. Также там есть Центр коллективного пользования, который использует вся Академия наук.



Корпус НАН, который просил передать в полицию Аваков / Фото УП

В НАН пожаловались, что на фоне отказа Верховная Рада начнет кампанию по проверкам и обвинениям НАН.

Так, уже 2 марта был зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции и бездействия Национальной академии наук Украины. Автор проекта – депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

Если они будут настаивать, чтобы мы передали корпус, то мы будем поднимать международный резонанс. Потому что мы выполняем международные гранты, и мы не можем подводить наших партнеров из Еврокомиссии, и не можем остановить нашу работу,

– подытожила Войтенко.

Почему Аваков просил передать полиции корпус института?

Министр внутренних дел просил отдать корпус института НАН, потому что территориальные органы и подразделения полиции остро нуждаются в дополнительных зданиях и сооружениях для размещения личного состава в Киеве.

Речь идет о 16-этажном здании площадью почти 9,5 тысяч квадратных метров, которое расположено рядом со зданием МВД. Это лабораторный корпус, где проводятся научные исследования в области физиологии.